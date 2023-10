Provas para Concurso da Câmara acontecem em 15 de outubro

ANDRADINA – A Câmara de Vereadores de Andradina divulgou a data para as provas de um concurso público para preenchimento de cinco vagas em diferentes cargos. A data das provas é dia 15 de outubro (domingo) a ser realizada em diferentes locais e horários respeitando o cargo e número de candidatos.



O certame oferece oportunidades para administrador de suporte em TI, assistente administrativo, assistente de compras, assistente legislativo e auxiliar de serviços gerais.

Os salários oferecidos variam de R$ 1.407,12 a R$ 6.876,80, para uma carga horária de 40 horas semanais. Além do salário-base, os servidores nomeados também terão direito a vale-alimentação no valor de R$ 791,79.

Todos os detalhes sobre o concurso, como o número de vagas disponíveis, os requisitos exigidos para cada cargo, os tipos de prova, a jornada de trabalho, os salários, a taxa de inscrição, os documentos necessários para a inscrição e nomeação, o prazo para recurso, os programas de estudo, a bibliografia recomendada e demais instruções, estão disponíveis no edital, que estará afixado no átrio da Câmara Municipal, nos locais de costume, e também poderá ser encontrado no site da OM Consultoria (www.omconsultoria.com.br).



CARGOS

Administrador de suporte em TI: R$ 6.876,80 (salário); R$ 40 (taxa de inscrição);

Assistente administrativo: R$ 2.749,81 (salário); R$ 30 (taxa de inscrição);

Assistente de compras: R$ 2.749,81 (salário); R$ 30 (taxa de inscrição);

Assistente legislativo: R$ 2.749,81 (salário); R$ 30 (taxa de inscrição);

Auxiliar de serviços gerais: R$ 1.407,12 (salário); R$ 20 (taxa de inscrição)



Locais e hora das provas



1. DATA: 15/10/2023 – DOMINGO DE MANHÃ

LOCAL: EE DR. ÁLVARO GUIÃO, na Rua Vitório Guaraciaba, n° 1357, Centro, em Andradina/SP.



HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 8h (oito horas)



HORÁRIO DE FECHAMENTO DO PORTÃO: 7h55 (sete horas e cinquenta e cinco minutos)



CANDIDATOS AOS EMPREGOS DE:

• ADMINISTRADOR DE SUPORTE EM TI

• ASSISTENTE LEGISLATIVO



2. DATA: 15/10/2023 – DOMINGO DE MANHÃ



LOCAL: EE JOÃO BREMBATTI CALVOSO, na Avenida Guanabara, n° 348, Centro, em Andradina/SP.

HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 8h (oito horas)



HORÁRIO DE FECHAMENTO DO PORTÃO: 7h55 (sete horas e cinquenta e cinco minutos)



CANDIDATOS AOS EMPREGOS DE:

• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS



3. DATA: 15/10/2023 – DOMINGO À TARDE



LOCAL: EE DR. ÁLVARO GUIÃO, na Rua Vitório Guaraciaba, n° 1357, Centro, em Andradina/SP.



HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 13h (treze horas)



HORÁRIO DE FECHAMENTO DO PORTÃO: 12h55 (doze horas e cinquenta e cinco minutos)



CANDIDATOS AOS EMPREGOS DE:

• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Candidatos cujos nomes começam com asletras A, de AÇUCENA ONÓRIO DOS SANTOS, RG. 62.420.698-1, até N de NOEMI CRISTINA MENDES DA SILVA, RG.

35.434.613-1)



4. DATA: 15/10/2023 – DOMINGO À TARDE



LOCAL: EE JOÃO BREMBATTI CALVOSO, na Avenida Guanabara, n° 348, Centro, em Andradina/SP.



HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 13h (treze horas)

HORÁRIO DE FECHAMENTO DO PORTÃO: 12h55 (doze horas e cinquenta e cinco minutos)



CANDIDATOS AOS EMPREGOS DE:

• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Candidatos cujos nomes começam com as letras O, de OSVALDO LOPES RODRIGUES, RG. 20.428.316-9, até Z de ZILDA RIBEIRO DA SILVA DOS SANTOS,

RG. 16.452.727-X)

Secom/Prefeitura