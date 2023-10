Caça ativa a escorpiões apresenta excelentes resultados em Andradina

ANDRADINA – Esta semana, o trabalho da Unidade de Controle de Endemias no combate a escorpiões surpreendeu com a captura de 1096 exemplares no Campo Santo São Sebastião, em apenas duas horas de trabalho. O vídeo do resultado da “caça” viralizou nas redes sociais.



A equipe composta por quatro Agentes de Controle de Endemias faz a busca ativa no período noturno, quando o escorpião está mais ativo. Eles se utilizam de uma luz ultravioleta que torna os escorpiões fluorescentes, tornando mais fácil sua captura.



A captura no Campo Santo São Sebastião vai prosseguir durante toda a semana que vem. O local, o único cemitério da cidade por várias décadas é um ambiente propício para a proliferação de escorpiões. Vale ressaltar que eles estão mais ativos devido ao fenômeno El Niño, que tem elevado a temperatura na região forçando os escorpiões a saírem de seus habitats a procura de locais mais frescos.



“Foi neste governo que a equipe foi reativada e a caça a escorpiões é uma rotina e todos os bairros da cidade, não só em espaços públicos, mas também em terrenos”, explicou a secretária de Saúde Maristela Marinho.



Maristela afirmou ainda que a cada escorpião tirado de circulação é menos uma possibilidade de acidente envolvendo esse animal peçonhento. A picada de escorpião por ser fata para crianças, idosos e pessoas com comorbidades. “Retirar os escorpiões de circulação, principalmente em sua fase reprodutiva, torna os lugares mais seguros“, finalizou.



Cronograma de captura noturna



Semana do dia 09/10 a 11/10 – Alto Ipês

Semana do dia 16/10 a 20/10 – Stella Maris

Semana do dia 23/10 a 27/10 – Vila Mineira

Semana do dia 30/10 a 03/11 – Benfica

Semana do dia 06/10 a 10/11 – Jardim Europa



Acidentes notificados em 2023 (por mês):



Janeiro: 72

Fevereiro: 68

Marco: 79

Abril: 70

Maio: 73

Junho: 55

Julho: 80

Agosto: 65



ENTENDA

Os escorpiões estão cada vez mais próximos dos seres humanos e é nos períodos mais quentes que eles mais aparecem, e que os acidentes aumentam. Geralmente os escorpiões são encontrados em cemitérios, terrenos baldios, em meio a materiais de construção e entulhos, podendo aparecer dentro das residências tanto em bairros nobres como em periferias – sendo que nestas o número de acidentes costuma ser ainda maior devido a deficiência no saneamento básico.

Uma das causas que aproxima os escorpiões da cidade é o fato de as áreas urbanas abrigarem muitas baratas, que são o alimento preferido desses aracnídeos. Por isso a importância de manter quintais, jardins e demais terrenos limpos e, se possível, sem entulhos. Recomenda-se o fechamento correto dos sacos de lixo, instalação de telas tanto nos ralos de casa como nas janelas e inclusão de sacos de areia nas frestas das portas.

De hábitos noturnos, os escorpiões ficam escondidos durante o dia, e de noite saem para se alimentar. É comum surgirem pela rede de esgoto e, por esse motivo, é bom evitar condições de umidade, como toalha pendurada ou roupa molhada no chão e também tapetes, que servem de abrigo. É importante também chacoalhar roupas e sapatos e, antes de colocar a mão em lugares escuros, olhar bem.



Proliferação

O aumento da incidência de escorpiões nas cidades se dá por vários fatores. Um deles fica por conta do aquecimento global: altas temperaturas colaboram na proliferação, já que esses animais gostam de climas mais quentes.

Tanto é que a distribuição das 30 espécies mais perigosas do mundo está concentrada nas regiões tropicais e subtropicais.

Controle dos escorpiões

Segundo o Manual de Controle de Escorpiões, elaborado pelo Ministério da Saúde, a erradicação dessas espécies não é possível e nem viável; o que precisa ser feito é um controle em cima dessa população. Em São Paulo, por exemplo, órgãos competentes têm articulado programas de controle juntamente com as Prefeituras.

As iniciativas consistem em intervenção nas áreas de risco, em que a gerência do Serviço de Saúde do município – que controla os acidentes – planeja as ações com base na avaliação da situação de ocorrência de escorpiões. Buscas ativas são realizadas dentro e fora das casas, visando a captura dos escorpiões, conhecimento e melhorias dos ambientes que são favoráveis à ocorrência e proliferação e, principalmente, a conscientização dos moradores.



Sobre a utilização de produtos químicos no controle de escorpiões, as recomendações dadas pelo Ministério da Saúde é que o uso produto químico no controle de escorpião não é aconselhável. Porque são animais bastante evoluídos, têm resistência muito grande e vários órgãos sensoriais que ajudam eles a se desenvolver. Os produtos químicos passam uma falsa sensação de segurança. É preciso um trabalho minucioso de controle ambiental, e não utilizar inseticida, pois eles não são insetos.