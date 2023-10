1º Fórum Regional de Turismo acontece durante FICAT

ANDRADINA – No dia 13 de outubro acontece o 1° Fórum Regional de Turismo de Andradina e Região. O Fórum acontece durante a 8° FICAT – Feira da Indústria Comércio Agro e Turismo de Andradina.



O evento visa fomentar o turismo regional e alavancar oportunidades de aprendizado e investimentos.



A programação conta com palestrantes de renome no cenário turístico nacional.

A abertura se dará com o empresário e prefeito Dr. Mário Celso Lopes, na sequência a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de SP se faz representada por Vanilson Fickert. Na parte da tarde a turismóloga Graziela Grecco falará sobre o turismo rural e as oportunidades regionais; o empresário de Socorro José Fernandes contará a sua experiência como empreendedor e fomentador do turismo em Socorro e os seus cases de sucesso e para fechar o dia de trabalhos Carlos Leal, consultor renomado de Turismo, vem para sintetizar todo o aprendizado do dia.



A primeira edição do fórum vem para selar o momento que a cidade vive de fomento e investimentos no turismo andradinense e regional.



As inscrições são limitadas e podem ser feitas através do link: https://forms.gle/t8yydYjbG8rM25Ny5

Secom/Prefeitura