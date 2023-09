Vereador de Cardoso é preso por agredir namorada com tapas e socos

Crime ocorreu na quarta-feira (20). André Luis Machado Borges (PL) foi preso por lesão corporal e violência doméstica.

CARDOSO – O vereador de Cardoso, no interior de São Paulo, André Luis Machado Borges (PL) foi preso suspeito de agredir a namorada com tapas e socos. As agressões aconteceram na última quarta-feira (20).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi agredida pelo vereador, que também é policial militar reformado, em um rancho, mas conseguiu fugir para pedir socorro.

A mulher foi socorrida e levada para a Santa Casa da cidade, onde foram constatados ferimentos na boca, braços e nas costas. Depois de passar pelo atendimento médico, ela foi liberada.

Ainda segundo o B.O, a vítima disse à polícia que havia sido ofendida e ameaçada de morte pelo suspeito em outras ocasiões. Ela também solicitou ao delegado uma medida protetiva contra o parlamentar.

O vereador foi preso por lesão corporal e violência doméstica. Ele levado para a Central de Flagrantes de Votuporanga (SP), onde pagou fiança e foi liberado. À polícia, ele admitiu que discutiu com a mulher, mas negou as agressões.

O g1 tentou contato com a Câmara dos Vereadores e com a defesa do vereador, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Fonte: G1/Rio Preto e Araçatuba