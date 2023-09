Criança de 7 anos morre afogada enquanto tomava banho de rio em Jardim

JARDIM/MS – A pequena Kemilly Vitória, de 7 anos, morreu afogada em um rio de Jardim, a 210 quilômetros de Campo Grande, durante a tarde deste domingo (24). Familiares estavam pelo local quando houve o acidente.

A vítima estava na companhia de mais duas crianças.

Juntas, elas estavam tomando banho, quando as pessoas perceberam que as vítimas se afogaram no rio que fica numa região conhecida como Praia Marli.

O avô de Kemilly foi na direção das crianças com o intuito de salva-las, mas conseguiu fazer o resgate de duas, enquanto a menina sumiu em meio as águas do rio.

O Corpo de Bombeiros logo foi acionada e na primeira ação de busca, encontraram o corpo da vítima, que estava próximo de onde ela desapareceu.

Fonte: fatosms.net