Após agredir esposa, marido é preso por violência doméstica e posse de arma

PEREIRA BARRETO – Na madrugada do último dia 13/09, policiais militares de Pereira Barreto foram acionados para atendimento de ocorrência de Violência Doméstica.

No local, em contato com a solicitante, esta relatou que foi agredida pelo seu amásio com um golpe de arma de fogo, “coronhada”.

O autor, que estava no local, foi abordado.

Indagado, admitiu a agressão, declarando ainda ter feito um um disparo para o alto, em via pública, sendo então preso e conduzido ao DP local, onde foi autuado por Posse Irregular de arma de fogo/Disparo de Arma em Via Pública/Lesão Corporal e Violência Doméstica, ficando preso, à disposição da justiça.

A arma, que era registrada, foi apreendida.

