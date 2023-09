Vítima de feminicídio, mulher é morta com facada no pescoço e homem preso em flagrante

DOURADOS/MS – Gislaine Aparecida Gonçalves Martins de 30 anos foi vítima de feminicídio durante a noite desta segunda-feira (11), em casa, no Jardim Carisma em Dourados, cidade a 229 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações, ela foi morta devido a um golpe de faca no pescoço

A mulher identificada como Gislaine Aparecida Martins foi encontrada morta na cama noite desta segunda dentro de uma residência na rua C 2 no Jardim Carisma, em Dourados. Um homem ainda não identificado foi preso em flagrante suspeito pelo feminicídio. A prisão dele foi comemorada pelas pessoas que estavam acompanhando o trabalho policial e o clima é tenso no local.

Uma criança estava ao lado do corpo da mãe, foi entregue ao Conselho Tutelar e já foi abrigada. Segundo apurado, ele acreditava que a mãe estava dormindo. A primeira informação é de que Gisele teria sido vítima de feminicídio. Os militares aguardavam a chegada da Perícia Técnica da Polícia Civil.

Outro caso

ANASTÁCIO/MS – O crime aconteceu na última sexta-feira (08). Mikaela Oliveira Rodrigues, de 22 anos. foi encontrada morta com sinais de violência no banheiro da casa onde morava com Juliano e os filhos, na cidade de Anastácio, a 137 quilômetros de Campo Grande.

O casal estava junto há quase oito anos. Depois de cometer o crime, Juliano enviou um áudio para o padrasto da vítima. Na mensagem, enviada via WhatsApp, ele diz que estava sendo traído pela mulher e ressalta que estava informando o padrasto dela para que ele pudesse encontrar o corpo da vítima.

“O negócio é o seguinte, peguei a Mikaela me traindo com o ****. Eles já estavam há quatro meses juntos. Quando eu tava trabalhando, eles tavam de sacanagem lá e eu fiz merda, tá?! Tô avisando você, pra você ir lá ver o corpo”, confessa.

Após o crime, Juliano fugiu em um Chevrolet Corsa Wind de cor branca, levando os filhos. Ele estava foragido até a tarde de hoje, quando se entregou.

Pedreiro que matou Mikaela será transferido para Campo Grande, diz polícia

O pedreiro Juliano Azevedo que matou a esposa Mikaela Oliveira Rodrigues, de 22 anos. será transferido para Campo Grande, onde ficará preso e à disposição da Justiça durante o inquérito policial. confirmou a A delegada da Polícia Civil de Anastácio, Karolina Souza Pereira.

Na tarde desta segunda-feira (11), Juliano fez publicações em dois de seus perfis nas redes sociais. Em uma das mensagens, ele deixou a entender que se entregaria. “Sou ser humano, sou falho. Deixei o meu sentimento falar mais alto . Estou arrependido. Vou pagar pelo meu erro”, publicou.

Juliano chegou a desaparecer com os filhos na última sexta-feira (8), depois de ter matado a mulher na casa onde a família morava, em Anastácio, a 137 quilômetros de Campo Grande.

Fonte: midiamax.uol.com.br