Ilumine materiais elétricos e hidráulicos completa 1 ano

ANDRADINA – A loja de materiais elétricos e hidráulicos ILUMINE, comemora neste mês de setembro seu primeiro aniversário e para comemorar a data realizou no último sábado (09), um dia especial com seus clientes, colaboradores e amigos, com delicioso café da manhã, com direito a salgadinhos, bolos, refrigerantes e muitas ofertas especiais. “O sonho se tornou realidade em apenas um ano de funcionamento”, disseram muito felizes os proprietários Wagner Sereno e Diego Sereno.

Na tarde do mesmo sábado (09.set.2023), muito dos trabalhadores no ramo elétrico, encanamento e também da construção civil em geral, foram recepcionados com um delicioso churrasco no pátio lateral da empresa, por precaução com uma grande tenta armada, já que havia previsão de chuva, ela veio, mas mansa e rápida, não atrapalhando em nada a degustação de duas P. A’s, refrigerantes, água e muuuuita cerveja gelada.

