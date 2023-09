Homem morre após ser atingido por facada em Dracena

DRACENA – Daniel Domingos de Oliveira Neto, o “Neto”, de 23 anos, foi vítima de homicídio no começo da noite deste domingo, 03, na Rua Toshinobu Tomiyoshi, Conjunto Habitacional Paulo Vendramini II, Jardim Brasilândia. O acusado do crime está preso. Os policiais tentam esclarecer a motivação para o crime, que chocou a comunidade dracenense. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do município.

Daniel foi aluno da Escola Professora Julieta Guedes de Mendonça e integrou a turma do TG em 2019, tendo como instrutor o sargento Benício. Ainda jogou futebol e praticou tênis. Daniel é filho de Camila Grassi Silva, funcionária do Pronto Atendimento Municipal.

As informações preliminares obtidas pela reportagem do SITE JZ e TOP TV, é de que um homem teria desferido ao menos três facadas em outro, acertando-o na cabeça, costas e barriga. Há informações a serem confirmadas que houve muito mais facadas.

Muito ferida, a vítima foi socorrida ao Pronto Socorro Municipal ainda com vida, mas devidos aos ferimentos não resistiu e veio a óbito.

O autor foi preso em flagrante no local, numa rápida ação da Polícia Militar. (Com informações: Bastidores da Notícia)