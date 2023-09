Sexta-Feira tem encontro de Food Trucks e carros antigos no Centro Cultural

ANDRADINA – Sexta-feira, dia 1 de setembro, o Centro Cultural Pioneiros de Andradina, será palco para um grande encontro de carros antigos, Food Trucks e show de rock & MPB.

O evento acontece a partir das 19 horas, com a participação do grupo de “antigomobilismo” Old Scool Brothers, food truckers andradinenses e show de Toni Fonzar (MPB & Rock).

O evento tem o apoio da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude que está utilizando as contrapartidas da Lei Paulo Gustavo, neste evento.



Segundo o secretário Jonílcio Avelino da Silva, o Professor Careca, a contrapartida da Lei Paulo Gustavo vai permitir a realização de eventos em lugares públicos da cidade. “Estamos preparando um calendário especial para dezembro com artistas e cias que estão inscritas na Lei Paulo Gustavo”, explicou.

Secom/Prefeitura