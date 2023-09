Grávida é presa por suspeita de planejar a morte do ex

CAMPINAS – Uma grávida de 20 anos foi presa em Campinas (SP) sob suspeita de planejar uma emboscada para roubar e matar o ex-namorado, com a ajuda do atual companheiro, em Valinhos, no interior de São Paulo. As informações são do R7.

De acordo com a vítima, Alexandro, Jennifer teria voltado a conversar com ele quatro dias antes do crime, e os dois estavam morando juntos. Ela não teria terminado o relacionamento com outro jovem, Juliano.

Jennifer teria dito ainda a Alexandro que o filho que ela espera é dele.

No dia do ocorrido, os dois estava dormindo, quando a casa foi invadida por Juliano. Os dois homens começaram a brigar, e Juliano teria tentado matar Alexandro com golpes de faca. A vítima chegou ao hospital com ferimentos graves e quase morreu.

Alexandro alega que, ao sair do hospital, percebeu que Jennifer havia sumido, bem como a quantia de R$ 5.000 que ele guardava para trocar de carro. Ele então a acusou de armar uma emboscada para matá-lo e fugir com o dinheiro.

Quando o casal Jennifer e Juliano foi preso, eles contaram outra versão. Segundo Jennifer, ela estava sendo mantida em cárcere privado por Alexandro — sendo submetida a torturas e agressões sexuais.

A jovem afirma que, em um momento de descuido de Alexandro, ela teria conseguido entrar em contato com Juliano. Ele então teria ido até a casa onde os dois estavam para salvá-la.

O suspeito confirma a versão da namorada e disse que, depois da briga, os dois fugiram do local. O casal afirmou que não sabia do dinheiro que foi roubado. Quando eles foram presos, Juliano estava com o celular de Alexandro.

Os dois estão presos por suspeita de latrocínio, e a polícia investiga se Jennifer sabia da existência do dinheiro.