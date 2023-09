Andradina faz Mamaço para lembrar da importância da amamentação

ANDRADINA – No último sábado (26) aconteceu o 3° Mamaço no Oeste Plaza Shopping um dia para lembrar da importância da amamentação. Mamaço é o nome de um evento mundial, no qual as mães com seus bebês se reúnem para amamentar, enquanto compartilham e se entrosam com as outras pessoas presentes.



“É uma forma de promover a amamentação, de dar apoio psicológico e fortalecer a relação que existe entre mãe e filho”, disse Carla Back, coordenadora de Atenção Básica da Secretaria de Saúde do Governo de Andradina.



Em Andradina, em comemoração ao “Agosto Dourado”, mês dedicado à amamentação, foram promovidas várias atividades que culminaram no Mamaço.



A ação, voltada a todas as mamães e seus bebês também proporcionou também aferição de pressão e glicemia, pelas graduandas das Firb, orientação multidisciplinar sobre amamentação por psicóloga, nutricionistas, enfermeiros, médicos, orientação sobre os direitos das gestantes e lactantes, Liga do Aleitamento Materno: bebês que mamam no peito com roupas de super-heróis, primeiros socorros do recém-nascido e da criança com o Corpo de Bombeiros, pintura gestacional e das mamas, atividade recreativa com grupo “Alex Dance”, distribuição de folhetos educativas e lembrancinhas.



“Agosto Dourado”

O Agosto Dourado é um mês que fala com quase toda a população, pois é dedicado à amamentação, já que a maioria das pessoas teve o leite materno como primeiro alimento.

Para marcar a 25ª Semana Mundial da Amamentação, em 2017, o Congresso Nacional Brasileiro instituiu, por meio da lei número 13.435, o Mês do Aleitamento Materno: o “Agosto Dourado”.



A partir daí, o oitavo mês do ano é todinho dedicado a informar e debater sobre a importância de amamentar os bebês.

O dourado faz alusão à definição da OMS (Organização Mundial da Saúde) para o leite materno: alimento de ouro para a saúde dos bebês.



Benefícios da amamentação ao longo da vida:

Considerado indispensável nos primeiros momentos de nossa existência, o Leite Materno é considerado a base da vida. A recomendação mundial é de que o aleitamento deve ser exclusivo até os 6 meses e complementado com a adição de alimentos variados até os 2 anos ou mais.



De acordo com o Ministério da Saúde, o ato de amamentar pode trazer muitos benefícios ao longo da vida. Confira:



A amamentação está associada a um melhor desempenho em testes de inteligência, renda mais alta e maior produtividade na vida adulta.

Para cada ano que a mulher amamenta, a chance de desenvolver câncer de mama diminui em 6%.

A criança tem menos chance de desenvolver diabetes tipos 1 e 2.

A amamentação diminui os custos com tratamentos nos sistemas de saúde

O leite materno é um “alimento natural e renovável”, ambientalmente seguro, produzido e entregue ao consumidor sem causar poluição, sem embalagens desnecessárias e desperdícios.

A amamentação previne a fome e a desnutrição em todas as suas formas e garante a segurança alimentar dos lactentes, mesmo em tempos de crise e catástrofe. O leite materno não impacta no orçamento familiar e contribui para a redução da pobreza, pois é gratuito, produzido diretamente da mãe para o seu filho.

Secom/Prefeitura