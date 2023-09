Prefeitura apoia projeto de qualificação profissional do Rotary Integração

ANDRADINA – Um projeto do Rotary Club de Andradina-Integração vai promover a qualificação profissional, especialmente as mulheres dos bairros Quinta dos Castanheiras e Jardim Bandeirantes de Andradina.

Para isso o clube de serviços conta com apoio d Rotary Internacional, além de prefeitura de Andradina e Câmara. Eles estiveram no Gabinete do prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes para explanar o plano de trabalho do projeto que vai montar um núcleo de formação profissional no Centro de Educação Infantil (CEI) “Irene Sueko Myashiro”, no Quinta dos Castanheiras.



No centro serão aplicadas palestras levando formações básicas que possam servir no incremento da renda das famílias, como de salgados, bolos, além de manicure, cabeleireiro entre outros.



“As necessidades surgem à todo momento e temos que estar preparados para tentar solucionar ou pelo menos amenizar o que tiver ao nosso alcance, contanto sempre com parcerias de empresas locais e dos nossos associados que não medem esforços para que possamos continuar a fazer o bem para quem mais precisa”, disse o governador.

Sobre o Rotary

“O lema rotário é “Dar de si antes de pensar em si”, e é exatamente isso que gera o sentimento de satisfação em todos os associados com iniciativas como essa de que vale a pena fazer o bem a quem mais precisa”, justifica O Governador 2021-22 de Rotary International e Coordenador deste Projeto no Distrito 4470 Luiz de Albuquerque Ferreira o “BUKA”.

O Rotary Internacional reúne 1,4 milhão de associados em 46.000 clubes ao redor do mundo. É uma organização internacional que atua diretamente nas comunidades. Os associados e participantes de programas do Rotary, por meio de milhares de projetos, trabalham diariamente para melhorar a qualidade de vida em comunidades do mundo inteiro.

Em Andradina não é diferente, os associados se reúnem semanalmente para tratar de assuntos de interesse da comunidade. Em eventos beneficentes, os rotarianos também marcam presença com trabalho voluntário e arrecadação de recursos para entidades do município.

Secom/Prefeitura