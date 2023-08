Vila Mineira está 100% asfaltada

ANDRADINA – O maior e mais populoso bairro de Andradina, a Vila Mineira, está 100% asfaltado. Além do asfalto o bairro tem 100% de saneamento e abastecimento de água, e toda a infraestrutura urbana necessários para uma vida digna.



Foram preciso décadas até que uma administração pública levasse a sério os pedidos dos moradores que criaram gerações de suas famílias com os problemas trazidos pelas ruas de terra e a falta de infraestrutura básica. Os bairros vizinhos a Mineira (Vila Rica e São Pedro) devem atingir a marca de 100% de asfalto nas próximas semanas.



O plano de Pavimentação e Recape 100% do Governo de Andradina, na administração do prefeito Mário Celso Lopes continua avançando com várias frentes de trabalho espalhadas pela cidade.



Para atingir 100% de asfalto nas áreas habitadas da cidade, o Governo de Andradina tem utilizado dinheiro de recursos próprios, associados a emendas, convênios e programas como o “Nossa Rua”, onde o estado deposita mais R$ 1 (um Real) para cada R$ 1 (um Real) investido pelas prefeituras. Andradina terá R$ 20 milhes para asfaltar toda a cidade, graças a boa gestão financeira do prefeito que investiu R$ 10 milhões de recursos próprios na adesão ao programa.



A conclusão do asfalto à Vila Mineira abrirá mais uma frente de asfalto, desta vez no bairro Santa Cecília, onde todas as ruas de terra existentes serão asfaltadas. O mesmo vai acontecer no Pereira Jordão, o bairro que terá mais inte4rvenções do Governo de Andradina neste e no próximo ano.



Jardim Europa e Vila Messias também caminham a passos largos para atingir 100%b de asfalto.



Confira lista de todos os trechos que serão asfaltados no Nossa Rua.



RELAÇÃO DE RUAS E TRECHOS – CONVÊNIO NOSSA RUA



– RUA IGUAÇU – Entre Rua Piaui e Rua Paulo Marim (Vila Mineira)



– RUA AMAZONAS – Entre Rua Piaui e Rua Paulo Marim (Vila Mineira)

– RUA CUIABÁ – Entre R. Paraiba e R. Santa Catarina (Vila Mineira)



– RUA PRINCESA IZABEL- Entre R. Alagoas e R. São Francisco (Vila Mineira)



– RUA PRINCESA IZABEL VILA – Entre R. São Francisco e R. Santa Catarina (Vila Mineira)



– RUA SÃO FRANCISCO – Entre R. Cuiabá e R. Aquidauana (Vila Mineira)

– RUA PAULO MARIM – Entre R. Bahia e R. Cuiabá (Vila Mineira)

Secom/Prefeitura