Andradina está sediando o 1º Empretec Rural do Extremo Oeste

ANDRADINA – Teve início esta semana o primeiro Empretec Rural do Extremo Oeste de São Paulo, onde Andradina é a primeira cidade da região a vivenciar esse aprendizado.

Segundo a secretária da Agricultura, Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familiar, Leila Rodrigues, o Empretec Rural é o maior seminário de empreendedorismo do mundo destinado a “ciência do campo”.

“Ele está reunindo um grupo de proprietários rurais da cidade que vão se desenvolver e aprimorarem suas características de comportamento empreendedor”, disse a secretária.

O Empretec é realizado com a chancela da Organização das Nações Unidas (ONU), realizado no Brasil pelo Sebrae há mais de 25 anos. Em Andradina ele acontece em parceria com órgãos municipais e estaduais, com apoio do Governo Municipal. O seminário vai até 26 de agosto reunindo produtores de pequenas propriedades das áreas de produção vegetal, empreendedores de reflorestamento, de produção animal e aquicultura.

Segundo Leila, o propósito da capacitação é aumentar a rentabilidade da empresa, estimular novos negócios e gerar, entre outros benefícios, novas oportunidades de empregos. “O Empretec rural é um seminário intensivo que irá potencializar o empreendedor rural a focar no sucesso do seu negócio”, disse Leila.

Objetivo do Curso

O Empretec Rural é um seminário intensivo destinado a aumentar seu potencial para gerir melhor o seu empreendimento – ou para iniciar um negócio bem-sucedido. O propósito dessa capacitação é aumentar a rentabilidade da empresa, estimular novos negócios e gerar, entre outros benefícios, novas oportunidades de empregos. Nesse seminário o inscrito aprenderá a: identificar seu potencial empreendedor; desenvolver suas características de comportamento empreendedor; identificar novas oportunidades de negócio.

Secom/Prefeitura