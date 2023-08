Programa Criando Asas realiza atividades com familiares

ANDRADINA – A equipe do Programa Criando Asas realizou durante estes primeiros dias de funcionamento diversas atividades, entre elas, foram elegidas ações com os familiares, priorizando o cuidado de quem está cuidando das pessoas com deficiência.



Foram realizadas inúmeras visitas domiciliares, entrevistas psicológicas e sociais, bem como, foi finalizado o trabalho com uma reunião socioeducativa com os familiares dos atendidos pelo Programa, visando fortalecer os vínculos comunitários e a orientação de cuidados e higiene pessoal.



A Secretária Silvana Silva, informou que os familiares estão muito felizes com o retorno das atividades do Programa Criando Asas, pois está apoiando nos principais cuidados com as pessoas com deficiência.



Silvana ainda agradeceu a parceria realizada com a APAE de Andradina, que possibilitou a presença das enfermeiras para ministrar a palestra Cuidados e Higiene a pessoas com deficiências.

