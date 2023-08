Pereira Jordão será o bairro com mais obras do Governo de Andradina

ANDRADINA – O Governo de Andradina anunciou um pacote de obras no Bairro Pereira Jordão que entrará em transformação com inúmeras obras de infraestrutura além de serviços.



O anúncio foi feito no Gabinete do prefeito, em reunião com os moradores Ewerton da Silva, Silvio Teixeira Barbosa e Roberto Ruiz, que estiveram acompanhados do vereador João Máximo. A vereadora Eloá Pessoa também participou do anuncio.



As obras procuraram melhorar o trânsito, mobilidade urbana, saneamento, abastecimento de água, segurança pública, lazer, esporte, saúde além de diminuir o déficit habitacional urbano.



De acordo com o prefeito Mário Celso Lopes, as obras atendem a solicitações da população e também trazem novas propostas para a cidade. “São obras que impactarão diretamente na vida das pessoas. Entre elas, o asfaltamento total do bairro, a instalação de uma UBS, troca de toda iluminação pública, enfim, temos um projeto inovador para o Pereira Jordão que já vai ganha forma”, destaca.



Confira os principais anúncios



A pedido do prefeito a Concessionária Águas Andradina vai terminar todas as ligações de água e levar o tratamento de esgoto 100% para o bairro.



Através do Programa Nossa Rua e outros, o bairro, em todas as suas áreas habitadas será asfaltado. As ruas do Pereira Jordão também serão as prime4iras a serem recapeadas no novo programa de recape que vai investir R$ 3 milhões.



Uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência será construída nas proximidades do Centro Comunitário do Bairro.



Toda a iluminação do Pereira Jordão será trocada para a nova tecnologia LED, a exemplo do material usado na Praça Antônio Joaquim de Moura Andrade.



O bairro também vai ganhar uma Arena Beach, uma quadra para modalidades de areia, com toda a infraestrutura e um playground para crianças.



Uma área do bairro também foi destinada para o “Programa Nosso Sonho”, que consiste em viabilizar lotes urbanos dotados de infraestrutura básica, como acesso à rede de água, de esgoto, energia elétrica e sistema de drenagem pluvial, guias, sarjetas e asfalto, mas que encontram-se ociosos, para famílias de baixa renda que não possuam casa própria e que não tenham sido beneficiadas por programa habitacionais ou programas de financiamento voltados à habitação popular. É o sonho da casa própria mais perto das pessoas.

Secom/Prefeitura