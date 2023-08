Fórum de amamentação lota auditório da Câmara

ANDRADINA – Centenas de mulheres e interessados comparecem quarta-feira (23), na Câmara de Vereadores de Andradina para o 2º Fórum de Aleitamento Materno, que propôs a discussão sobre o tema: “Apoie a amamentação. Faça a diferença para as mulheres que amamentam”.



As palestrantes do dia foram Stela Alberto Amorim da Cruz (Fisioterapeuta, Especialista em Saúde da Mulher e Amamentação), Carolline Maria Teixeira Covre (Nutricionista Perinatal) e Giselle Ramos (Enfermeira Consultora Internacional em lactação pelo IBLCE).



No dia 26 acontece o 3° Mamaço no Oeste Plaza Shopping. Das 12h às 18h acontecerão atividades como orientações multiprofissionais (médicos, enfermeiros, nutricionistas), manobra de heimilich (corpo de bombeiros), Liga da Justiça (bebês super-heróis), fotografia profissional (será presenteada as mulheres que participarem), aferição de pressão e glicemia.



Os benefícios da amamentação



De mãe para mãe, a amamentação é um dos momentos mais importantes e marcantes na relação mãe-filho. Você sabia que esse momento promove muitos benefícios para a saúde e bem-estar de ambos? Confira:



Para o bebê:



Nutrição ideal: O leite materno é o alimento perfeito para os bebês, fornecendo todos os nutrientes necessários para um crescimento saudável nos primeiros meses de vida. Ele contém a quantidade ideal de proteínas, gorduras, vitaminas e minerais que atendem às necessidades do bebê.



Proteção contra infecções: O leite materno contém anticorpos e células imunológicas que ajudam a proteger o bebê contra uma ampla variedade de infecções, incluindo infecções respiratórias, gastrointestinais e do ouvido médio.



Desenvolvimento do sistema imunológico: A amamentação fortalece o sistema imunológico do bebê, ajudando-o a desenvolver suas próprias defesas contra doenças e alergias.



Menor risco de doenças crônicas: Estudos mostram que a amamentação está associada a um menor risco de obesidade, diabetes tipo 2, asma, alergias, doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas na vida adulta.



Para a mãe:



Recuperação pós-parto: A amamentação ajuda o útero da mãe a retornar ao seu tamanho normal mais rapidamente após o parto, reduzindo o risco de sangramento excessivo.



Vínculo mãe-bebê: A amamentação fortalece o vínculo emocional entre mãe e bebê, promovendo uma sensação de proximidade, segurança e conforto.



Redução do risco de doenças: Mulheres que amamentam têm um menor risco de câncer de mama, ovário, osteoporose e doenças cardíacas.

Secom/Prefeitura