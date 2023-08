Sucos Life é campeão da 2ª Copa Master na categoria 40 anos

ANDRADINA – A equipe do Sucos Life sagrou-se campeã da 2ª Copa Life de Futebol Máster, categoria 40 anos, ao vencer por 3 a 2 nas penalidades, o time do ATC Veteranos, em partida disputada no último sábado (19), no Cecam. O tempo normal da partida terminou sem abertura no placar. O campeão ainda levou o troféu de artilheiro com Marcinho Richardes, com 9 gols. Já o vice campeão ficou também com o troféu de defesa menos vazada, com os goleiros Janderson Pereira, o “Dida” , com apenas 4 gols sofridos. O terceiro lugar na competição ficou com o time do Santo Antônio. Mais uma vez, a torcida deu um show a parte, comparecendo em massa na grande final.

O JOGO

Como era de se esperar, a partida entre as duas melhores equipes do campeonato foi muito truncada, onde prevaleceu a marcação, principalmente no meio de campo, já que quem cometesse algum erro em jogadas ou no passe, poderia sair com uma derrota amarga.

Prova de que a partida foi acirrada na marcação, o zagueiro do Sucos Life, Rodrigo Lima, o “Tieta”, acabou levando o segundo cartão amarelo e em consequência disso, o vermelho, quase prejudicando sua equipe, já que faltavam ainda mais de 10 minutos para o encerramento da partida. O goleiro Diego “Bolera” acabou fazendo a diferença com importantes defesas. Ele também foi decisivo nas cobranças de penalidades quando defendeu a cobrança de Marcelo Celico, do ATC. Como os três batedores do Sucos Life converteram suas cobranças, uma explosão de alegria tomou contra do gramado do Cecam e parte da equipe que torcia para o campeão.

ARTILHEIRO

O artilheiro da competição foi Marcinho Richardes, do Sucos Life, com 9 gols. Seu companheiro de equipe, Fabiano Gadelha, “brigou” durante toda a competição pela artilharia, ficando atrás por apenas um gol, em uma das disputas mais saudáveis que se pode assistir. Dois craques em campo e com experiência de um passar a bola para o outro em momentos decisivos.

MELHOR DEFESA

Já o vice campeão, o ATC, ficou com a defesa menos vazada da Copa Sucos Life, com os bons goleiros Dida e Paulinho Cornachione, sofrendo apenas 4 gols.

O CARA DO JOGO

Como mencionado acima, o goleiro Diego Bolera, do Sucos Life, foi apontado como o “Cara do Jogo”, graças às suas importantes defesas durante a partida, principalmente depois da expulsão de seu zagueiro, além de defender uma das penalidades batidas pelo adversário, decretando a conquista do título de campeão da 2ª Copa Life de futebol Máster, categoria 40 anos.

HOMENAGEM

Antes do início da partida decisiva, os dois patronos das equipes ATC e Suco Life, Vicente de Oliveira Neto e “Coxinha” Prando, respectivamente, prestaram homenagem ao professor e esportista Flávio Moreira, das Firb – Faculdades Integradas Rui Barbosa, pelos relevantes serviços prestados ao esporte e à educação na cidade de Andradina. Flávio é um entusiasta do esporte bem praticado. O homenageado agradeceu aos dois, além da diretoria do Cecam pela oportunidade de ser lembrado.

FICHA TÉCNICA

O Sucos Life, capitaneado pelos irmãos Prando (Coxinha e Ricardo), foi campeão com o seguinte elenco:

Diego Bolera e Bruno Pacheco (goleiros), Antônio Batista de Souza, André Garrio, o “Rato”, Fabiano Gadelha, Maurício Alcantara, Jackson Siqueira, Marcio Richardes, Nivaldo Pereira, o “Alemão”, Ricardo Prando, Rodrigo Lima, o “Tieta”, Wagner Rocha, Valmir Ribeiro, Tiago Capstan, Fabiano Perez, Almir Rogério, Adilson Ferreira, Clayton Costa e Douglas Oliveira. Técnico: André dos anjos. Auxiliar: Kadu e Massagista: Danilo.

ATC – Vice Campeão

Janderson Pereira, o “Dida” e Paulinho Cornachione (goleiros), André Cunha, Marcelo Celico, Leandro dos Santos, Roni Flávio, Kristian Ferreira, Claudinei Lopes, o “Alemãozinho”, Ricardo Giuntini, André Lirans, Ulisses Betoni, Marcio Zanchetta Jr., Angelo Leite, André Ricardo, Vaney Araujo, Osmir Lima, Heleno Alves, Murilo Rufino e Ilacir Grigoleto. Técnico: Vicente Oliveira Neto.