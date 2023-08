Andradinense é campeã do Gran Prix de Judô, em Zagreb, na Croácia

ZAGREB – A judoca andradinense Karol Priscila Bueno Salvador Gimenez, a Karol Gimenzez, de 27 anos, conquistou a medalha de ouro na categoria até 78 Kg, no Gran Prix de Judô disputado neste domingo (20), em Zagreb, capital da Croácia. O feito da andradinense foi destaque em várias mídias eletrônicas, por ser um dos campeonatos mais disputados e difíceis nesse esporte, altamente seletivo. Parabéns de toda Andradina e do Brasil para essa maravilhosa conquista.

COMEÇOU NO KARATÊ

Karol sempre teve vocação para o esporte desde pequena, prova disso é que praticava o karatê na Academia SHOBUKAN, localizada na Av. Barão do Rio Branco, próximo do viaduto “Miguelao”, em Andradina/SP, orientada por seus primeiros professores, o Júnior Pedrosa e o Lucas Borges.

Quando a família de Karol se mudou para Barretos, onde a mãe Jarlete Bueno Salvador, mais conhecida por “Zula”, foi cuidar da Casa de Apoio Andradinense aos Pacientes Com Câncer, la não havia escolas de Karatê disponíveil e ela migrou para o Judô, apaixonando-se de vez pela nobre arte de origem oriental.

Mesmo enfrentando muitas dificuldades e muita falta de apoio no início, a menina prodígio persistiu e neste domingo (20), foi coroada por todo seu esforço desde muito nova. Ela representa o E. C. Pinheiros.

MÃE FELIZ SE DESMANCHA EM LÁGRIMAS

A mãe de Karol, Jarlete Beuno Salvador, ou simplesmente “Zula”, postou uma linda mensagem para a filha campeã:

Minha filha Karol Gimenes medalha de OURO no GRAN PRIX DE JUDÔ NA CROÁCIA no dia de hoje (domingo, 20).

Chorei junto com você minha filha. Sua dedicação, força, garra e determinação é mais que admirável. MEDALHA DE OURO NO JUDO E NO MEU CORAÇÃO PRA SEMPRE.

Feliz que as pessoas agora te conhecem e sabem o quão especial, vitoriosa e guerreira você é.

RUMO A FRANÇA, RUMO AS OLIMPIADAS

