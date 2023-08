Andradina debate regionalização da Saúde com municípios da CIR Lago

Andradina sediou a Oficina de Regionalização da Saúde com participação de todos os gestores municipais dos municipios da CIR Lago (Comissão Intergestora Regional) que compreende doze municípios da região (Andradina, Castilho, Guaraçaí, Ilha Solteira, Itapura, Lavínia, Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova Independência, Pereira Barreto, Sud Mennucci e Suzanápolis).

Além dos técnicos do Departamento Regional de Saúde, representantes dos prestadores (hospitais), e CIENSP, A mediadora da oficina foi Denise Pacheco, técnica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O evento foi até a manhã do dia 11.

Segundo a secretária de Saúde de Andradina as reuniões do CIR Lagos serão realizadas mensalmente sendo representadas por Secretários Municipais de Saúde sob direção estadual da região. O objetivo dessas reuniões serão discutir problemas e elaborar propostas de aperfeiçoamento das ações de saúde realizadas pelo sistema em seus diferentes níveis.

Secom/Prefeitura