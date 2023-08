Governo de Andradina asfalta trecho da Rua Paulo Marin

ANDRADINA – O Governo de Andradina está asfaltando a rua Paulo Marim (área de pavimentação: 1.573,55m², calçadas: 165,78m, guias: 165,78m), no Jardim Nova Esperança. O asfaltamento é fruto de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do estado de São Paulo no valor de R$ 134.789,84 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove Reais e oitenta e quatro centavos).

No total estão sendo investidos

R$ 212.261,00 (duzentos e doze mil, duzentos e sessenta e um Reais) com o valor da contrapartida do Governo de Andradina, para pavimentação da rua, que torna-se um importante interligação de duas com acesso entre os bairros Benfica e Santa Cecília.

“Ainda temos o Programa Nossa Rua, com R$ 20 milhões em investimento em asfalto novo, o maior programa da história de Andradina.

O Nossa Rua é um projeto inovador e que garante desenvolvimento sustentável e fortalecimento dos municípios. Para cada Real investido pelo município o Governo do Estado investe mais R$ 1.

“Estamos transformando o que era rua de terra em pavimentação com calçada, placas e toda a infraestrutura, para levar acessibilidade e mais segurança, além de iluminação de LED, que traz economia e beleza para a cidade. Na porta de cada casa habitada na cidade o asfalto estará lá”, disse Mário Celso.

Secom/Prtefeitura