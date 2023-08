ATC/Suco Life é bi-campeão do campeonato mini campo

ANDRADINA – A equipe do ATC/AUDAX/Suco Life, sagrou-se bicampeã do Campeonato Mini Campo “Oscar Santos”, ao golear por 6 a 1 na final o time do Lyon F.C., em partida disputada na tarde do último dia 29/07/2023, no campo do CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani. A premiação aos vencedores aconteceu logo após o apito final do juiz Vitório Alberto Pipino Neto, o “Pipino”.

O jogo final foi marcado pela presença de um grande público e, além dos torcedores das duas equipes envolvidas na partida, muitos torcedores e atletas das 16 equipes que participaram do campeonato foram lá para ver a grande final.

A classificação ficou assim:

1° lugar – ATC Suco Life

2° lugar – Lyon FC

3° Lugar – Funsep Cavaleiros

ARTILHEIRO

O artilheiro da competição foi Douglas Nicomedes, do ATC/Audax/Suco Life, com 10 gols marcados.

MELHOR DEFESA

A defesa menos vazada da competição foi a do Cecam, com o goleiro Vinícius, que tomou apenas um gol.

REVELAÇÃO

A revelação do campeonato ficou para o incansável William Taffarel, o “Ni”, da equipe vice campeã, o LYON.

PREMIAÇÃO EM TROFÉU E DINHEIRO

Além dos troféus propriamente ditos pelas conquistas, a equipe campeã recebeu R$ 3 mil como premiação, a segunda colocada recebeu R$ 1 mil. O artilheiro da competição recebeu R$ 500 e a defesa menos vazada R$ 500.

MULTI CAMPEÃO

A parceria ATC/Suco Life/Audax foi a grande campeã do Campeonato de Futsal de Férias 2023, quando venceu o Juventude/Carvalho Gás pelo placar de 3×2, encerrando um campeonato de partidas épicas.

No ano passado, na final do Campeonato Municipal Mini Campo “Marcelo Mariano” a equipe ATC/SUCO LIFE venceu o CECAM por 2 X 0 no campo do Cecam. Naquele campeonato a equipe ainda ficou com a melhor artilharia com Wendel Nesyiama, o “Japa” e Valdeir como goleiro menos vazado, mostrando com isso o perfil de um time multicampeão.

Elenco campeão

Mostrando que é um time super competitivo, vários atletas de renome na cidade de Andradina, região, no estado e até internacional, compõem suas fileiras. Na relação podemos constatar:

Marcio Richardes, Diogo Rosa, Nivaldo Pereira Júnior, o “Alemão”, Valdeir Rivelino, Téssio Ortuzal, André Garrio, o “Rato”, Carlos Eduardo Fiori, o “Kadu”, Evandro Perin, Ariel Santos, Rodrigo Barros, André dos Anjos, Anderson Nicomedes, Douglas Nicomedes, Gabriel Nunes, Lucas Xavier, o “Papaia”, Geovani Barbosa, Sérgio Junior, Rafael Barbosa, o “Gamarra”, Almirzinho Altran e Diogo Rosa. Técnio: Júlio César.