Identificado caminhoneiro que morreu em tentativa de ultrapassagem na MS 112

Motorista morreu carbonizado após ficar preso nas ferragens.

Foi identificado como Crispimiano Aparecido de Oliveira, 51 anos o motorista que morreu após um acidente entre três carretas na MS 112, entre Cassilândia e Inocência na manhã de sábado (05).

O acidente aconteceu no KM 140, quando uma das carretas apresentou pane e parou na pista, quando outro veículo carregado com tijolos que estava atrás e tentou ultrapassar em uma faixa contínua. Ao invadir a pista contrária, bateu de frente com a carreta que estava a vítima, que transportava milho.

Devido ao impacto, Crispimiano ficou preso nas ferragens e morreu carbonizado. Não há informações até o momento sobre o estado dos outros dois condutores, nem mesmo tiveram seus nomes divulgados. As equipes do Corpo de Bombeiros, Perícia e Polícia Civil estiveram no local para os procedimentos de praxe, e para a liberação da pista, que foi feita aproximadamente 10h depois do acidente.

Fonte: radiocaçula.com.br