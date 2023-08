Caminhão atropela e mata oito cavalos em rodovia da região de Prudente

Uma van que passava no local não conseguiu frear a tempo e também colidiu contra os animais da raça Quarto de Milha na madrugada desta segunda-feira (7).

TARABAI – Oito cavalos da raça Quarto de Milha morreram após serem atingidos por um caminhão e uma van na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), nesta segunda-feira (7), em Tarabai (SP).

Segundo o motorista da carreta, um homem de 44 anos, o veículo transportava 37 toneladas de soja da Bahia até o Paraná. Na altura do km 486,500, ele avistou os animais no meio da pista, mas não conseguiu frear a tempo e colidiu contra os animais.

O condutor da van, um homem de 66 anos, informou que costuma fazer o transporte de funcionários de uma usina de cana-de-açúcar da região e, quando passava pelo trecho, viu o acidente entre o caminhão e os cavalos. Ele também não conseguiu frear tempo e atingiu os equinos.

No momento do acidente, a van transportava uma jovem aprendiz da empresa, que não se feriu.

Os motoristas dos veículos também não sofreram lesões.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os cavalos pertencem a uma fazenda localizada a poucos quilômetros da rodovia.

Por conta da batida, os sete animais morreram no local e um quebrou as patas. Um médico veterinário foi acionado para realizar a eutanásia do cavalo ferido.

Os funcionários da propriedade retiraram os animais da pista com o apoio de uma pá carregadeira.

A pista precisou ser interditada nos dois sentidos por cerca de 20 minutos após o acidente, mas o trânsito já foi totalmente liberado.