Governo em Ação: Nossa Rua avança no Jardim Europa e Vila Messias

ANDRADINA – O Plano de Pavimentação e Recape 100% do Governo de Andradina continua avançando com várias frentes de trabalho espalhadas pela cidade.

Graças ao Programa Estadual “Nossa Rua”, Andradina vai estar pavimentada em todas as áreas habitadas da zona urbana. “Onde houver uma casa de família o asfalto e toda a infraestrutura urbana estará na sua porta”, afirma o prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes.

Andradina é a cidade que mais vai receber recursos do Nossa Rua, onde o estado deposita mais R$ 1 (um Real) para cada R$ 1 (um Real) investido pelas prefeituras. Andradina terá R$ 20 milhes para asfaltar toda a cidade, graças a boa gestão financeira do prefeito que investiu R$ 10 milhões de recursos próprios na adesão ao programa.

Nesta quarta-feira (2) os trabalhos do Nossa Rua foram intensificados nas ruas Bélgica (Jardim Europa) e Antônio Augustinho de Lima (Vila Messias). Uma terceira frente trabalha no asfaltamento da Vila Mineira. O maior bairro em extensão territorial e com maior população estará 100% asfaltado em breve.

Confira lista de todos os trechos que serão asfaltados.

RELAÇÃO DE RUAS E TRECHOS – CONVÊNIO NOSSA RUA

– RUA IGUAÇU – Entre Rua Piaui e Rua Paulo Marim (Vila Mineira)

– RUA AMAZONAS – Entre Rua Piaui e Rua Paulo Marim (Vila Mineira)

– RUA PIGALLI – Entre Rua Paris e Av. Rio Grande do Sul (Barbaroto)

-RUA PARIS – Entre Rua Padre Adriano R. da Silva e Rua da Silva e R. Bowevard (Barbaroto)

– RUA MARSELHA – Entre Rua Padre Adriano R. da Silva Rua da Silva e R. Pigalli (Barbaroto)

– RUA MARSELHA – Entre Rua Pigalli e Rua Bowevard (Barbaroto)

– RUA SAMIENS – Entre Rua Padre Adriano R. da Silva e Rua Pigalli (Barbaroto)

– RUA SAMIENS – Entre Rua Pigalli e Rua Bowevard (Barbaroto)

– RUA BOWEVARD – Av. Rio Grande do Sul e Rua Samiens (Barbaroto)

– RUA ERINEU JOSÉ DE OLIVEIRA ALVARO – Entre Rua Antonio Gusmão e Rua Leonardo dos Santos da Silva (Gasparelli)

– RUA ERINEU JOSÉ DE OLIVEIRA – Entre Rua Leonardo dos Santos da Silva e Rua 18 (Gasparelli)

– RUA ERINEU JOSÉ DE OLIVEIRA – Entre Rua 16 e Final Aéroporto (Gasparelli)

– RUA 30 – Entre R. Arthur Humberto de Araujo e R. Erineu José de Oliveira (Gasparelli)

– RUA LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA -Entre R. Arthur Humberto de Araujo e R. Erineu José de Oliveira (Gasparelli)

-RUA JOÃO MIGUEL – Entre R. Ver. José Gonçalves Gonzaga e R. Ver. Horácio Pereira (Parque São Gabriel)

– RUA JOÃO MORO – Entre R. Ver. José Antonio Mariani e R. Ver. Horácio Pereira (Parque São Gabriel)

– RUA ALESSANDRA ANDRADE DIAS – Entre R. José Lopes e Vic. Nemezião de Souza Pereira (Vila Messias)

– RUA ALVARES CABRAL – Entre a R. Marechal Deodoro até o final (São Pedro)

– RUA CRISTOVÃO COLOMBO – Entre R. Campos Salles até o final (São Pedro)

– RUA MARECHAL DEODORO – Entre R. Cristovão Colombo e R. Cuiabá (São Pedro)

– RUA CUIABÁ – Entre R. Paraiba e R. Santa Catarina (Vila Mineira)

– RUA PRINCESA IZABEL- Entre R. Alagoas e R. São Francisco (Vila Mineira)

– RUA PRINCESA IZABEL VILA – Entre R. São Francisco e R. Santa Catarina (Vila Mineira)

– RUA SÃO FRANCISCO – Entre R. Cuiabá e R. Aquidauana (Vila Mineira)

– RUA 1 – Entre R. Julio Francisco dos Santos e R. Manoel Santos A. Jr. (Parque Rio Sul)

– AV. REALINO DOMINGUES GOUVEIA (RUA FINLANDIA) – Entre R. João Ayres de Souza e R. Mônaco (Jardim Europa)

– RUA SUIÇA – Entre Av. Lisboa e R. Londres (Jardim Europa)

– RUA BELGICA – Entre Av. Lisboa e R. Londres (Jardim Europa)

– RUA DINAMARCA – Entre Av. Lisboa e R. Londres (Jardim Europa)

– VIELA SANITÁRIA – Entre Av. Realino Domingues Gouveia (Finlândia) e R. Suiça (Jardim Europa)

– VIELA SANITÁRIA – Entre R. Suiça e R. Bélgica (Jardim Europa)

– VIELA SANITÁRIA 3 – Entre R. Bélgica e R. Dinamarca (Jardim Europa)

– RUA HOLANDA – Entre Vic. Emetério Castilho Gimenes e R. Monaco (Jardim Europa)

– RUA MONACO – Entre R. Suiça e Horto Florestal (Jardim Europa)

– RUA VER. JOEL SOARES LEITÃO – Entre R. Allan Kardec e R. João Moro (São Gabriel)

– AV. GRÉCIA – Entre Av. Lisboa e R. Londres (Jardim Europa)

– ROTATÓRIA – Entre R. Alessandra Andrade Dias e Vic. Nemizião de Souza Pereira (Vila Messias)

– RUA EVARISTO RECCO – Entre R. Regente Feijó e Final Própria Rua (São Pedro)

– RUA ORLANDO MARINHO – Entre R. Elétrico Bracale e R. Kaiti Takebe (Antena)

– RUA PASQUALE LUPO – Entre R. Manoel J. dos Santos e Final Própria Rua (Antena)

– RUA SHIGUEO ABE – Entre Rua Nelson Malheiros e Rua Sakichi Kuriyama (Pereira Jordão)

– RUA RODRIGUES ALVES – Entre Rua Nelson Malheiros e Final da Mesma (Pereira Jordão)

– RUA JOSÉ MARTINS RODRIGUES – Entre Rua 19 e Rua 17 (Gasparelli)

– RUA 4 – Entre Rua 19 e Rua 17 (Gasparelli)

– RUA 2 – Entre Rua 19 e Rua 17 (Gasparelli)

– RUA JOAQUIM PEREIRA DA ROCHA – Entre Rua 17 e Rua Joaquim Pereira de Araujo (Gasparelli)

– RUA CABO PM LUIZ CARLOS MALVEZZI – Entre Rua 23 e Rua José Martins Rodrigues (Gasparelli)

– RUA 23 – Entre Rua 19 e Rua Joaquim Pedro de Araujo (Gasparelli)

– RUA 19 – Entre Rua Liberato Dias Sobrinho e Rua José Pereira de Araujo (Gasparelli)

– RUA 13 – Entre Rua 15 e Rua 16 (Gasparelli)

– RUA 16 – Entre Rua Erineu Costa Sobrinho e Rua Presid. Janio da Silva Quadros (Gasparelli)

– RUA 17 – Entre Rua Liberato Dias Sobrinho e Rua José Pereira da Rocha (Gasparelli)

– AV. GRÉCIA – Entre Av. Lisboa e R. Monaco (Jardim Europa)

– RUA BELGICA – Entre Av. Lisboa e R. Monaco (Jardim Europa)

– RUA DINAMARCA – Entre Av. Lisboa e R. Monaco (Jardim Europa)

– RUA POLÔNIA – Entre Av. Lisboa e R. Monaco (Jardim Europa)

– RUA INGLATERRA – Entre Av. Lisboa e R. Monaco (Jardim Europa)

– RUA LUZIA DA SILVA NASCIMENTO –

Entre R. Moacir Luiz Gonçalves Filho e R. Darci Gonçalves Cordeiro (Jardim Europa)

– RUA ALLAN KARDEC – Entre R. Ver. José G. Gonzaga e R. Ver. José Antonio Mariani (São Gabriel)

– RUA BARTOLOMEU GUSMÃO – Entre R. Emilio Ribas e R. Santa Amália (Santa Cecília)

– RUA VER. JOÃO FELIZARDO DE SOUZA – Entre R. Allan Kardec e R. João Miguel (São Gabriel)

– RUA VER. JOÃO RIBEIRO NOVAES – Entre R. Allan Kardec e R. João Miguel (São Gabriel)

– RUA VER. JOSÉ GONÇALVES GONZAGA – Entre R. Allan Kardec e R. João Miguel (São Gabriel)

– RUA VER. JOSÉ ANTONIO MARIANI –

Entre R. João Moro e R. Allan Kardec (São Gabriel)

– RUA PAULO MARIM – Entre R. Bahia e R. Cuiabá (Vila Mineira)

– RUA AVELINO XAVIER DE MACEDO – Entre R. Ver. Olindo Pereira dos Santos e R. Dr. Aércio Fávaro (Bela vista)

– RUA DARCI GONÇALVES CORDEIRO- Entre R. Luzia da Silva Nascimento e R. João Miguel Amorim (Pereira Jordão)

– RUA JOÃO MIGUEL AMORIM – Entre R. Darci Gonçalves Cordeiro e R. Joana Tavares Roque (Pereira Jordão)

– RUA VER. DIRCEU REGAZINI – Entre R. Arthur Donatoni e R. Osório dos Santos (Bela Vista)

– RUA EMÍLIO RIBAS – Entre R. Marta Luiza e R. Henrique Mourão (Santa Cecília)

– RUA MARTA LUIZA – Entre R. Emílio Ribas e R. Santa Amália (Santa Cecília)

– RUA IZABEL SANTOS KNECHT – Entre R. Emílio Ribas e R. Santa Amália (Santa Cecília)

– RUA RUI BARBOSA – Entre R. Emílio Ribas e R. Santa Amália (Santa Cecília)

– RUA SAKICHI KURIYAMA – Entre R. Francisco Ruiz e Rua Tietê (Pereira Jordão)

– RUA TIETÊ – Entre R. Sakichi Kuriyama e R. Nelson Malheiros (Pereira Jordão)

– RUA NELSON MALHEIROS – Entre Rua Tietê e R. Francisco Ruiz (Pereira Jordão)

– – RUA SAKICHI KURIYAMA – Entre Rua Shigueo Abe e Rua Rodrigues Alves (Pereira Jordão)

– RUA NELSON MALHEIROS – Entre Rua Shigueo Abe e Rua Rodrigues Alves (Pereira Jordão)

– RUA PEREIRA BARRETO – Entre Rua Nelson Malheiros e e Rua Sakichi Kuriyama

– RUA PEREIRA BARRETO – Entre Rua Sakichi Kuriyama e Final da Mesma (Pereira Jordão)

– RUA RODRIGUES ALVES PEREIRA – Entre Rua Nelson Malheiros e Final da Mesma

– RUA D – Entre Rua Everaldo de S. Prado e Estr. Munic. José Rodrigues Celestino (Vila Rondon)

– RUA EVERARDO DE SOUZA PRADO- Entre Rua D e Rua C (Vila Rondon)

– RUA C – Entre Rua Everardo de S. Prado e final da mesma (Vila Rondon)

– RUA GUIOMAR SOARES DE ANDRADE- Entre Rua das Camélias mais 350 metros (Pereira Jordão)

– RUA EVANDRO BREMBATI CALVOSO – Entre Rua Alcides Roque e Rua Dr. Dirceu Gimenez (Pereira Jordão)

– RUA AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA – Entre Rua Tietê e Rua São Sebastião Pereira Jordão)

– RUA EULINA NEVES MUSOLINO – Entre Rua Tietê e Rua São Sebastião (Pereira Jordão)

– AV. RIO GRANDE DO SUL E ROTATÓRIA – Entre Rua Padre Adriano Rodrigues da Silva e Acesso DER SP563 (Barbaroto)

– RUA IRLANDA- Entre Rua Mônaco e Estrada Municipal Emetério Castilho Gimenez (Jardim Europa)

– RUA INGLATERRA – Entre Rua Mônaco e Estrada Municipal Emetério Castilho Gimenez (Jardim Europa)

– RUA MADRI – Entre Rua Inglaterra e Rua Irlanda (Jardim Europa)

– RUA MADRI – Entre Rua Irlanda e Rua Holanda (Jardim Europa)

– RUA HELENA MARIA PEREIRA – Entre Rua Pereira Barreto e Final da mesma (Banespinha)

– RUA PEREIRA BARRETO- Entre Rua Helena Maria Pereira e Final da mesma (Banespinha)

– RUA PRESIDENTE VARGAS – Entre Rua Helena Maria Pereira e Rua Armando Vanzelli Banespinha)

– RUA DAS FLORES – Entre Rua Rodrigues Alves e Final da mesma (Jardim das Águas)

– RUA SHIGUEO ABE – Entre Rua Pereira Barreto e Rua Euclides da Cunha (Jardim das Águas)

– RUA MARIA JOSEFA DA SILVA – Entre Rua Euclides da Cunha e Final da mesma (Pereira Jordão)

– RUA FRANCISCO RUIZ – Entre Rua Maria Josefa da Silva e Rua Alcides Roque (Pereira Jordão)

– RUA ALCIDES ROQUE – Entre Rua Pereira Barreto e Rua Euclides da Cunha (Pereira Jordão)

– RUA PEREIRA BARRETO Entre Av. Barão do Rio Branco e EEFNB RUMO (Centro)

– RUA URUBUPUNGÁ – Entre Rua Pereira Barreto e Rua Euclides da Cunha (Vila Passarelli)

Secom/Prefeitura