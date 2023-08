Governo em Ação: Programa de recape chega a Paranápolis

ANDRADINA – Graças a um aditivo ao Programa de Recapeamento 1, o benefício da recuperação do asfalto está chegando ao bairro Paranápolis, onde outros dois trechos serão recuperados.

As benfeitorias estão sendo realizadas na Avenida Jorge Pedro da Silva e na rua João Delmiro dos Santos (em frente a Capela do Bom Jesus da lapa), com investimento de R$ 340.198,01 (Trezentos e quarenta mil cento e noventa e oito Reais e um centavo). Ao todo são um total de recapeamento de 7.004,89 m².

Recape 1

Nesta primeira fase de 2023 a recuperação do asfalto que chegará a vários pontos da cidade com investimento de R$ 1.743.446,25 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis Reais e vinte e cinco centavos).

A segunda fase, que entrará em licitação tem uma previsão de investir aproximadamente mais R$ 3 milhões. É o maior programa de recapeamento na sua história da cidade.