Festa dose dupla em Castilho: 27ª Festa do Peão e do Pescador será de 08 a 12 de agosto

CASTILHO – Para comemorar os 70 anos de emancipação político-administrativa de Castilho, o prefeito Paulo Duarte Boaventura confirmou oficialmente festa em dose dupla para este ano. De 08 a 12 de agosto será realizada a 27ª Festa do Peão e do Pescador simultaneamente.

A empresa JC Benedito Eventos, de Bady Bassit, foi a vencedora do processo licitatório para fornecer toda estrutura da festa. Como forma de resgatar as tradições, o prefeito solicitou que houvesse rodeio em touros e cavalos.

Abrindo oportunidade aos prata da casa, outro pedido do Chefe do Executivo é que a empresa realizasse prova Qualy Fire com peões da cidade e da região para compor nas montarias com peões profissionais.

Ainda fará parte da estrutura arquibancada ao redor da arena para acomodar o público e camarotes. Palco, som, iluminação e queima de fogos (sem estampidos), também serão de responsabilidade da empresa JC.

GRADE DE SHOWS

Para cada noite uma atração especial. A entrada será apenas 01 quilo de alimento não perecível que será destinado para doações à entidades posteriormente.

Abrindo os festejos no dia 08 de agosto o cantor LUAN PEREIRA.

Na quarta-feira, dia 09, sobem ao palco a dupla GUILHERME & BENUTO.

No aniversário de 70 anos de Castilho, quinta-feira dia 10 de agosto, quem canta é a dupla HENRIQUE & DIEGO.

Na sexta-feira, dia 11, é a vez da dupla George HENRIQUE & RODRIGO.

Para fechar a festa, logo após a grande final do rodeio, o show será por conta da dupla BRUNINHO & DAVI.

PROVA DO TAMBOR

A prova do tambor será no dia 12, último dia de festa. O diferencial é que o evento inicia às 8h da manhã com a classificatória e deverá movimentar o recinto o dia todo. Este atrativo também será com entrada franca.

A final da prova do tambor ocorrerá praticamente já na parte da noite, pouco antes da final do rodeio. Dividido por grupos de idade, haverá disputas das seguintes categorias: escolinha, mirim, kids, jovem unificado, feminino e categoria aberta.

