Com duração de 3 dias, Festival de Inverno de Castilho reúne 11 artistas e oficinas culturais gratuitas

A Prefeitura de Castilho abriu hoje (12) através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, o prazo para artistas locais se inscreverem e participarem de qualquer um dos Workshops que agitarão os três dias da 2ª edição do FICA – FESTIVAL DE INVERNO DE CASTILHO. Neste ano, a programação que acontece entre os dias 27 e 29 de julho, está muito mais robusta. A secretária da Pasta, Silvânia Cintra, destacou que o evento é uma das maiores produções culturais de Castilho e conta com o total apoio do prefeito Paulo Boaventura:

“Lançamos o FICA no ano passado, com dois dias de programação intensa e cinco oficinas gratuitas que receberam mais de 600 alunos. Além dos Workshops realizados durante os dias, os artistas renomados contratados pela Prefeitura de Castilho, também se apresentam no palco do CIEC em todas as noites do Festival, garantindo o acesso da população aos trabalhos de grandes artistas. E tudo isso só é possível porque o nosso prefeito Paulo Boaventura nos atribuiu a missão de diversificar a Cultura e promover o acesso dos nossos cidadãos a espetáculos e cursos gratuitos. O FICA é um destes compromissos que estamos cumprindo”, explica Silvânia.