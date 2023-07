Governo de Andradina vai repassar mais de R$ 8 milhões para a Santa Casa

A Câmara de Andradina aprovou o projeto do prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes que vai repassar mais de R$ 8 milhões à Organização Social de Saúde “Irmandade Santa Casa de Andradina”. O único hospital da cidade está em intervenção com apurados R$ 80 milhões de rombo financeiro.



O repasse é de recursos próprios da prefeitura fruto das economias geridas pelo regime austero de Mário Celso frente aos investimentos públicos. O recurso visa o saneamento parcial de dívidas com tributos federais, encargos sociais, trabalhistas e fornecedores.

O investimento se dará parcelado, sendo, R$ 2.940.000,00 (Dois milhões, novecentos e quarenta mil reais) no mês de junho, R$ 1.260.000,00 (Um milhão, duzentos e sessenta mil reais) no mês de julho e R$ 760.000,00 (Setecentos e sessenta mil reais) nos meses de agosto à dezembro deste ano.

Em reunião com vereadores na manhã desta sexta-feira (22) o prefeito explanou a atual situação da Santa Casa e ainda apresentou mudanças na estrutura e funcionamento do hospital. Dentre as principais mudanças estão a transferência da UPA para um prédio anexo a Santa Casa, considerada estratégica na missão de salvar vidas, pois estrá diretamente ligada ao hospital. No local atual da UPA será instalada uma UBS Nível 4, com uma oferta maior de serviços, incluindo fisioterapia.



R$ 23 milhões

Na sessão da Câmara de Andradina realizada no dia 21 de junho, foram votados 19 projetos de lei encaminhados pelo prefeito, que resultaram na aprovação de investimentos significativos para Andradina totalizando mais de R$ 23 milhões.

Além dos R$ 8 milhões destinados à Santa Casa de Andradina, também houve a destinação de R$ 15,3 milhões de superávit financeiro para a Prefeitura.

Os recursos serão principalmente aplicados em investimentos na infraestrutura da cidade, como pavimentações nos bairros e recapeamentos, incluindo a recuperação do asfalto no centro comercial de Andradina.