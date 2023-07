Andradina recebe dois veículos para serem usados no Criando Asas e Viva Leite

ANDRADINA – A administração Mario Celso Lopes entregou no dia 20 de junho, dois veículos para serem usados em programas sociais desenvolvidos pela Secretaria de Promoção Social do município de Andradina. Um dos veículos é uma van adaptada para pessoas com deficiência, que será destinada para atender o novo Programa Criando Asas e o outro é um caminhão baú para entrega de leite para famílias carentes. Os dois veículos já estão em operação, conforme determinação do prefeito. Acompanhe abaixo:

Andradina recebe van adaptada para pessoas com deficiência do Governo de São Paulo

O Prefeito Mário Celso Lopes recebeu do Governo do Estado de São Paulo uma van adaptada para pessoas com deficiência, que será destinada para atender o novo Programa Criando Asas no município de Andradina.

No dia 20 de junho o prefeito entregou nas mãos da Secretária Silvana Silva e toda a sua equipe a Van e determinou que deve iniciar imediatamente o Programa Criando Asas para o atendimento a pessoas com deficiências. A van conquistada durante o governo de Rodrigo Garcia, foi entregue pelo atual governador, Tarsício de Freitas, que deu um exemplo de estadista, mantendo todos os convênios e conquistas dos municípios desde que assumiu o Governo.

Mario Celso disse no ato que tem muitas preocupações com este segmento social, e que precisamos convocar toda a sociedade e o Estado para com o atendimento de qualidade a esta população.

A secretária Silvana Silva, agradeceu o prefeito Mário Celso e disse que esse veículo será de grande valia para os munícipes da cidade de Andradina, pois proporcionará mais inclusão e dignidade as pessoas com deficiência, com uma locomoção mais adequada.

Com investimento de R$ 351 mil do Governo SP, o veículo, além das adaptações internas, possui um elevador de acesso para facilitar a locomoção, contando ainda com ar-condicionado e capacidade para 10 passageiros.

No ato também foi feita a entrega oficial de um caminhão baú, destinado ao serviço de entrega de leite a centenas de famílias em Andradina.

Promoção Social recebe caminhão para entrega de leite para famílias carentes

O prefeito Mário Celso Lopes realizou no dia 20 de junho, a entrega de um caminhão para o transporte do Programa Viva leite. A iniciativa vai melhorar a entrega de 8.200 litros de leite para 544 crianças cadastradas no Programa Viva Leite no município de Andradina.

A Secretária de Promoção e Assistência Social, Silvana Silva agradeceu o prefeito, pois desde que entrou na secretaria de assistência social se deparou com muitos problemas para locomoção do leite, e com recursos próprios, a prefeitura adquiriu o veículo que irá atender melhor a entrega do leite. Durante o ato o pre3feito também realizou a entrega das chaves de uma van adaptada para o atendimento de pessoas com deficiência.

Viva Leite

O convênio do Programa Viva Leite, é o maior programa de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil, com o objetivo de atender crianças que tenham perfil de 6 meses a 5 anos e 11 meses, com renda de ½ per capita do salário mínimo, sendo prioridade as famílias que tenham ¼ per capita do salário mínimo.

Andradina possui um total de 544 crianças beneficiárias; as famílias que apresenta este perfil comparecer ao CRAS para realizar o cadastramento. Atualmente no município existe 8 pontos de entrega: o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS III; Bairro Planalto; Salão Comunitário Jesus Bom Pastor Centro de Convivência do Idoso – CCI; Salão comunitário São José (Vila Botega); Salão comunitário São Pedro (Vila Mineira); Salão comunitário Santo Expedito e Salão comunitário Agrovila – Timboré.