Samuel Jimmy é destaque nacional no Red Bul Rio Conquest

O skatista andradinense Samuel Jimmy foi um dos destaques nacionais da Red Bul Rio Conquest, evento inédito que reuniu alguns dos maiores skatistas de rua do mundo manobrando em uma pista na praia de Botafogo.

Os skatistas participantes foram selecionados a dedo por uma comissão mundial e pela equipe técnica de Skate da RedBull , tendo vaga apenas para 12 Brasileiros e 10 americanos , já classificados de outras etapas anteriores eleitos como os melhores da atualidade na modalidade Street. Samuel que leva o nome de Andradina a todas as pistas do mundo estava entre essa seleção.

Depois de Paris (2021) e Lisboa (2022), que tiveram como cenários a Torre Eiffel e a Praça do Comércio, o Rio foi o cenário escolhido para a competição com sua beleza trazendo o Pão de Açúcar ao fundo em uma estrutura à beira-mar.

Depois de disputas acirradas e um show de manobras Samuel se destacou entre atletas olímpicos nacionais e internacionais. Mais uma vez, o skatista andradinense fez jus ao convite e se classificou muito bem, realizando uma grande manobra durante o evento e deixando sua marca registrada em grande estilo. Jimmy finalizou entre os 10 melhores colocando Andradina no Topo do Skate Nacional e mostrando que quem é do Interior não é Inferior.Confira no Instagram do Skatista: https://www.instagram.com/reel/Cs1MO6sg9P1/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

Secom/Prefeitura