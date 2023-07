Governo de Andradina inaugura Projeto Criando Asas

O Governo de Andradina inaugurou no último dia 20/06, a sede do Projeto Criando Asas, desenvolvidos pela secretaria de Promoção e Assistência Social no prédio da Praça CEU das Artes. A cerimônia informal contou com as participações do prefeito Mário Celso Lopes a da primeira dama Juçara Lopes, da Secretária de Educação Estela Goda, do Secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, André Lopes e da vereadora Elaine Vogel.

Segundo a secretária da pasta, Silvana Silva, o programa renasce para atender crianças portadoras de deficiência para apoiar o desenvolvimento das potencialidades, com envolvimento da família e da comunidade, para proporcionar sua inclusão.

“É um momento de agradecer a toda essa equipe maravilhosa que preparou este lugar e todo o apoio que temos recebido de secretários e do prefeito para trazer o Criando Asas de volta, sem burocracia e com uma imensa infraestrutura aqui na Praça CEU”, disse.

Além das salas de exercícios e de convivência, o Criando Asas ainda pode utilizar uma quadra coberta e toda a estrutura existente no CEU. Neste processo a família é um elo importante para ajudar a criança a desenvolver suas habilidades, assistidas e aparadas pelo corpo técnico do programa por meio de situações lúdicas e do brinquedo.

“É um grande dia. Sei que é um sonho da secretária da Silvana que ela teve desde o primeiro momento. Acho que o projeto vai dar muita alegria para todos e vai ser muito abençoado. A casa ficou linda e alegre para as crianças que estiverem aqui todos os dias”, disse a vereadora Elaine Vogel.

A vereadora ainda fez questão de ressaltar a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Governo de Andradina, com investimentos em todas as áreas e desenvolvimento a olhos vistos. “E esse desenvolvimento não é visto apenas em obras materiais, mas também em projetos como este”, finalizou.

“Nós estamos aqui para fazer um Governo para a população de Andradina. É a nossa obrigação fazer um Governo coeso e que traga o benefício a melhoria para a vida do cidadão. Aqui juntamos Esportes, Educação e Assistência Social, cada uma pecinha, que trabalha junto para o bem da população. Estamos rompendo barreiras e paradigmas em todas as áreas da administração pública. Que Deus abençoe vocês nessa nova etapa e que esta equipe possa fazer um trabalho com excelência nesse espaço”, disse o prefeito.

Secom/Prefeitura