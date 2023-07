A partir de segunda-feira estão abertas as inscrições do concurso público da Câmara de Andradina

ANDRADINA – Estão abertas a partir de segunda-feira (03), e vão até o dia 17 de julho de 2023, as inscrições para o concurso público para preenchimento de cinco vagas em diferentes cargos na Câmara de Vereadores de Andradina, e exclusivamente pela Internet, por meio do site da empresa responsável pela organização do concurso, a OM Consultoria, no endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br.

O certame oferece oportunidades para administrador de suporte em TI, assistente administrativo, assistente de compras, assistente legislativo e auxiliar de serviços gerais.

Os salários oferecidos variam de R$ 1.407,12 a R$ 6.876,80, para uma carga horária de 40 horas semanais. Além do salário-base, os servidores nomeados também terão direito a vale-alimentação no valor de R$ 791,79.

Os candidatos interessados deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição, cujo boleto poderá ser impresso através da Central do Candidato no mesmo site. É importante destacar que o pagamento do boleto deverá ser efetuado até o dia 20 de julho de 2023, respeitando o horário do sistema bancário. Pagamentos realizados após a data de vencimento não serão considerados.

Todos os detalhes sobre o concurso, como o número de vagas disponíveis, os requisitos exigidos para cada cargo, os tipos de prova, a jornada de trabalho, os salários, a taxa de inscrição, os documentos necessários para a inscrição e nomeação, o prazo para recurso, os programas de estudo, a bibliografia recomendada e demais instruções, estão disponíveis no edital, que estará afixado no átrio da Câmara Municipal, nos locais de costume, e também poderá ser encontrado no site da OM Consultoria (www.omconsultoria.com.br).

O edital também foi publicado no Diário Oficial do Município, assegurando sua ampla divulgação.

CARGOS

Administrador de suporte em TI: R$ 6.876,80 (salário); R$ 40 (taxa de inscrição);

Assistente administrativo: R$ 2.749,81 (salário); R$ 30 (taxa de inscrição);

Assistente de compras: R$ 2.749,81 (salário); R$ 30 (taxa de inscrição);

Assistente legislativo: R$ 2.749,81 (salário); R$ 30 (taxa de inscrição);

Auxiliar de serviços gerais: R$ 1.407,12 (salário); R$ 20 (taxa de inscrição)

DIVULGAÇÃO