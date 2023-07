Concurso para a contratação de soldados

A Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo torna pública a abertura das inscrições para a realização de concurso público e estabelece normas específicas destinadas a selecionar candidatos visando ao provimento de 2.700 (dois mil e setecentos) cargos de Soldado

PPM de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM), destinados a candidatos do sexo masculino e feminino.

As inscrições deverão ser realizadas somente pela INTERNET, no site www.vunesp.com.br, no período das 10h00

de 26 de junho de 2023 às 23h59 de 27 de julho de 2023.

A inscrição será efetivada mediante o preenchimento da ficha de inscrição, pela internet, e o pagamento da sua respectiva taxa.

O candidato poderá realizar o pagamento da taxa de inscrição até o 1° dia útil subsequente ao término do período das inscrições. Mais informações: https://www.concursos.policiamilitar.sp.gov.br/