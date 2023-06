Câmara de Andradina aprova investimentos de mais de R$ 23 milhões em sessão extraordinária

Um dos destaques da sessão foi o repasse de R$ 8 milhões à Santa Casa de Andradina ao longo do segundo semestre deste ano.

ANDRADINA – A Câmara de Andradina realizou no último dia 21, uma sessão extraordinária para deliberar sobre 19 projetos de lei encaminhados pelo Executivo. Os trabalhos foram conduzidos pelo vice-presidente do Legislativo, Fabrício Mazotti (Podemos). A sessão se estendeu por mais de 4 horas e resultou na aprovação de investimentos significativos para o município, totalizando mais de R$ 23 milhões.

Um dos destaques da sessão foi o repasse de R$ 8 milhões à Santa Casa de Andradina ao longo do segundo semestre deste ano. Esses recursos têm como objetivo garantir o atendimento no hospital, que está sob intervenção municipal. A medida demonstra o compromisso da Câmara e do Executivo em assegurar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.

Além disso, os vereadores aprovaram a destinação de R$ 15,3 milhões de superávit financeiro para a Prefeitura. Esses recursos serão principalmente aplicados em investimentos na infraestrutura da cidade, como pavimentações nos bairros e recapeamentos, incluindo a recuperação do asfalto no centro comercial de Andradina.

O vice-presidente da Câmara, Fabrício Mazotti, ressaltou a importância dessa sessão extraordinária que resultou na aprovação de diversos projetos essenciais para o desenvolvimento do município. “A realização dessa sessão foi fundamental para dar celeridade a importantes propostas para a cidade de Andradina. Os investimentos aprovados vão contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população e fortalecer setores fundamentais, como a saúde e a infraestrutura”, afirmou.

Outro vereador que teve destaque durante a sessão foi Hugo Zamboni (Patriota), que falou sobre o aprimoramento do Prodesan (Programa de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Andradina) a partir de uma propositura sua de revisão do código tributário. Zamboni também mencionou investimentos nos setores de turismo e saúde mental, destacando a importância dessas iniciativas para o progresso do município.

Diversos outros vereadores fizeram uso da tribuna durante a sessão extraordinária. Sérgio Santaella (União Brasil) discursou sobre questões relevantes, como a saúde e a reestruturação salarial no Executivo. Hernani Martins da Silva (Podemos) defendeu projetos voltados à melhoria da qualidade de vida da população, enquanto Rodarte da Silva dos Anjos (PDT) enfatizou a importância do repasse de recursos para a área da saúde. Guilherme Pugliese (PSDB) também ressaltou a iniciativa da sessão extraordinária, destacando a relevância dos projetos em pauta.

“Com a realização dessa sessão extraordinária, a Câmara de Andradina demonstra o compromisso em trabalhar em prol do desenvolvimento do município e do bem-estar da população. Os investimentos aprovados fortalecem setores estratégicos, contribuindo para uma cidade mais próspera e com melhores condições de vida para seus habitantes”, destacou Mazotti.