Acontece neste sábado a 11ª Cavalgada Entre amigos

ANDRADINA – A Associação Tradição da Terra do Rei do Gado, presidida pelo engenheiro agrônomo Carlos Bento, com toda sua comissão organizadora, promove neste sábado (01), a 11ª Cavalgada Entre amigos, com concentração a partir das 6h na Av. dos Três Poderes, na Vila Messias, onde será servido um café da manhã aos cavaleiros e amazonas e saída prevista a partir das 9h. Toda a população andradinense está convidada para prestigiar essa tradição do interior.

O evento faz parte do calendário de festividades em alusão ao 86º aniversário de Andradina, e os organizadores aguardam a presença de aproximadamente 6 mil pessoas no recinto onde acontece o almoço. A cavalgada resgata uma das mais tradicionais atrações para o município de Andradina.

TRAJETO

Mesmo com ampla divulgação nos meios de comunicação, como carros de som, plataformas digitais, entre outros, algumas pessoas tem dúvidas quanto ao novo trajeto adotado desde o ano passado, já que com a construção do calçadão na rua Paes Leme, o “Mall Street”, agora traçou um novo caminho.

As comitivas saem da concentração lá na Av. dos Três Poderes, percorre a Av. Guanabara, vira à direita na rua São Paulo, vira à esquerda na rua Paes Leme, e ai vira a esquerda novamente nas ruas Orensy Rodrigues e Acácio e Silva, contornando a Praça Central Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Depois disso vira a direita na rua Bandeirantes e ruma em um grande trajeto até o recinto de exposições Miguel Rodrigues da Silva (Expoan), local da concentração final, almoço e realização dos concursos programados. Não serão permitidos entrada de animais e bebidas alcoólicas no recinto.

SERVIÇO DE BAR

No almoço, com ingresso a venda ao preço individual de R$ 20,00, haverá completo serviço de bar. A organização colocou à disposição também para quem quiser comprar antecipado, ingressos para o almoço na Andravet e Sindicato Rural de Andradina.

CONCURSOS

Durante a realização do almoço, animado pela dupla Marco Túlio & Luciano, acompanhado da banda, além da Orquestra de Viola Caipira, haverá concurso para as melhores comitivas, berranteiros e a tradicional queima do alho.

A Cavalgada Entre amigos, promovida pela Associação Tradição da Terra do Rei do Gado, é uma das maiores do interior paulista, sendo prestigiada por milhares de cavaleiros e amazonas que, movidos pela tradição tropeira, percorrem um percurso pelas principais ruas da cidade para relembrar os tempos das comitivas de gado, que estão intimamente ligadas as origens da cidade.

O evento celebra, sobretudo, a importância da figura do sertanejo que transportava uma das maiores riquezas que fizeram desenvolver o interior do país, o gado. Nesta tradição, Andradina é lembrada, em proza e verso, como a Terra do Rei do Gado.

“A cavalgada é a mais tradicional festa popular Andradinense e ligada as nossas tradições. Não poderíamos ficar de fora dos festejos da cidade que está entrando no mapa dos grandes destinos turísticos do país”, disse uma das lideranças do grupo Carlos Bisneto.