Câmara de Andradina aprova Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2024

A abertura dos trabalhos foi marcada pela leitura de requerimentos e projetos de lei voltados à implementação de melhorias nos serviços públicos.

ANDRADINA – A Câmara de Vereadores de Andradina realizou, nesta segunda-feira (19), a 20ª Sessão Ordinária do ano, sob a liderança do presidente Coxinha Prando (PRTB). Durante a sessão, foram discutidos diversos assuntos relacionados à melhoria dos serviços públicos prestados à população, abrangendo áreas como infraestrutura, lazer, saúde e esportes. Além disso, a Lei Orçamentária do município para o exercício financeiro de 2024 foi votada e aprovada como item único.

A abertura dos trabalhos foi marcada pela leitura de requerimentos e projetos de lei voltados à implementação de melhorias nos serviços públicos. A intenção era fortalecer a qualidade de vida da população andradinense e promover avanços nas áreas mencionadas.

Durante seu discurso na tribuna, a vereadora Eloá Pessoa (PSB) ressaltou a importância de o Poder Executivo destinar um novo local para a instalação da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Mineira. Segundo ela, a estrutura atual não é mais capaz de suportar a demanda de serviços, destacando a necessidade de uma melhoria significativa nesse aspecto.

Rodarte dos Santos (PDT) utilizou a tribuna para questionar a descontinuidade do serviço ligado à área da saúde. O vereador expressou preocupação com a interrupção de determinados serviços e a necessidade de manter a continuidade das ações para garantir a assistência adequada à população.

Em seu discurso, o vereador Jonílcio Avelino da Silva (Avante), o Careca da Natação, fez um balanço de sua atuação parlamentar, ressaltando também os requerimentos que apresentou durante seu mandato. Ele destacou a importância de levar adiante as demandas dos cidadãos e buscar soluções para os problemas enfrentados pela comunidade.

Por sua vez, João Máximo (Rede) abordou a temática da causa animal e ressaltou a necessidade de melhorias nos serviços relacionados a esse segmento. Ele enfatizou a importância de políticas públicas efetivas para garantir o bem-estar e a proteção dos animais, destacando a importância de avançar nessa área.