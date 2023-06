Tomam posse os vereadores Geraldo Shiomi Júnior e André Lopes

ANDRADINA – Em uma cerimônia simples, formal e rápida, tomaram posse no cargo os vereadores Geraldo Shiomi Junior e André Ricardo Lopes, no início da sessão ordinária realizada na tarde de segunda-feira (26), na Câmara de Vereadores de Andradina, presidida por Helton Rodrigo Prando, o “Coxinha Prando”. Shiomi já foi vereador e André debuta na vida política. Mesmo com essas mudanças, o prefeito Mário Celso não deve ter problemas em futuras aprovações de Projetos de Lei originados pelo Executivo. A sessão ordinária foi a última antes do recesso de julho.

Diferentemente do que habitualmente acontece, quando poucas pessoas vão à Câmara de Vereadores, várias pessoas foram prestigiar a posse dos dois novos vereadores, principalmente pessoas ligadas à Cultura e ao Esporte do município, pasta até recentemente ocupada por André Lopes.

Com a diplomação dada pela Justiça Eleitoral na última semana, os novos vereadores eleitos André Lopes (PV) e Geraldo Shiomi Jr (PTB), tomaram posse depois de apresentarem a documentação necessária.

A CASSASSÃO

Após a decisão na última terça-feira (13) dos ministros do Tribunal superior eleitoral (TSE), que cassaram os votos do Avante e o PP nas eleições de 2020, consequentemente tiveram que deixar as cadeiras na Câmara Municipal de Andradina os vereadores Jonílcio Avelino da Silva, o “professor Careca da Natação” (Avante) e Luiz Gustavo Marão Calestini, o “Guto Marão” (PP).

Com a anulação dos votos de dois partidos, a composição da nova Câmara de Andradina ficou então: Hernani Martins, o Hernani da Bahia e Fabrício Mazoti (os dois do Podemos), Hugo Zamboni (Patriotas), Elaine Vogel (PSD), João Máximo (Rede), Coxinha Prando (PRTB), Sérgio Santaela (DEM), Rodarte dos Anjos (PDT), Sérgio Faustino (PL), Lucas Lopes e Guilherme Pugliesi (ambos do PSDB), Profº Luzimar Rodrigues e Eloá Pessoa (os dois do PSB), André Lopes (PV), Geraldo Shiomi Júnior (PTB).