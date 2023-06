“Careca da Natação” assume a Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude

ANDRADINA – O professor Jonílcio Avelino da Silva, o “Careca da Natação” assumiu a Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, nesta terça-feira (27). O ex-vereador, premiado treinador de natação, professor e psicopedagogo, foi escolhido pelo prefeito Mário Celso Lopes para o desafio de transformar vidas através do esporte e da cultura.

Até então a pasta era ocupada pelo professor de música André Lopes, que assumiu uma cadeira na Câmara de Andradina, na última segunda-feira (26).

Sobre o desafio de assumir a pasta que está em plena atividade por conta dos festejos de aniversário, Careca afirmou que se reuniu com a equipe e também com o ex-secretário e todos estarão juntos nesta transição para que seja a mais eficiente.

Careca, esportista que foi revelado em projetos sociais, seguiu carreira como professor de educação física e treinador de natação, tendo revelado centenas de nadadores ranqueados estadual, nacional e internacionalmente. Ele também tem experiência com movimentos de cultura popular.

“Tenho a confiança que Deus me colocou nesse momento pelo qual me sinto honrado. Aceitar esse convite do prefeito Mário Celso é uma missão de muita responsabilidade. Com a boa equipe da Secretaria vamos somar forças para atingir o maior número de vidas possíveis. Eu acredito que o esporte e a cultura são ferramentas poderosas transformação social. Eles salvam vidas e é nesse ponto que eu quero focar. Tirar os jovens da rua e da ociosidade, ocupando o tempo delas com atividades transformadoras e ainda melhorando a qualidade de vida e prevenindo doenças”, disse Careca.

Secom/Prefeitura