Carro é incendiado com casal dentro em canavial em Araçatuba

ARAÇATUBA – A polícia apura um incêndio criminoso que resultou em duas vítimas com queimaduras graves na tarde desta terça-feira (20/6/23), em Araçatuba (SP).

Segundo as primeiras informações, um veículo Onix com placas de Birigui foi incendiado com um casal dentro em um canavial no prolongamento da Travessa Santa Bárbara, bairro rural da Jacutinga.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, conteve as chamas e conseguiu retirar uma das vítimas de dentro do automóvel em estado gravíssimo com queimaduras extremas, um homem identificado por Luciano Barbosa de Souza de 48 anos com 90% do corpo queimado e uma mulher identificada por Nilceia Garcia de Lima de 56 anos com 50% do corpo queimado.

Segundo informações da própria vítima (mulher), eles eram noivos, ela havia terminado e ele não aceitava o final do relacionamento e ficava ligando, ligando direto ameaçando e tentando reatar o noivado.

Hoje ele ligou e ela veio de Birigui com seu carro até a casa da mãe dele em Jacutinga, ele entrou no carro e saíram para conversar e segundo a filha de Nilceia, para lhe devolver a aliança momento em que ele travou as portas do carro e ateou fogo com gasolina que ele levou em um galão com eles dois dentro.

Ela conseguiu sair antes do carro explodir e conseguiu ir até a casa da mãe dele pedir socorro para ligar 190.

A Polícia Militar esteve no local com o apoio do helicóptero Águia, bombeiros e Samu.

Segundo o boletim de ocorrência Luciano não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Fonte: afacts.com.b