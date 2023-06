ATC Veteranos vence Santo Antônio na abertura da Copa Master 40 anos

ANDRADINA – A equipe do ATC Veteranos (Andradina Tênis Clube), venceu por 2 a 0 (gols de Alemãozinho e Marcelo “Celico”), o time do Despachante Santo Antônio na abertura da 2º Copa Life de Futebol Máster realizada na noite de sexta-feira (16), no clube promotor do evento, o Cecam – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani. Mesmo com muito frio, um bom público compareceu e espera-se que com a melhora da temperatura aumente o comparecimento.

A diretoria do Cecam abraçou essa competição e vem melhorando seu nível técnico a cada edição que passa. O clube é presidido por Marcelo Ferraz, o “Amarelo”.

Como era de se esperar, a equipe do ATC Veteranos, capitaneada pelo técnico Vicente Oliveira Neto, veio novamente forte para a competição, a mais tradicional na categoria Máster e ainda ganhou mais reforços, e tomou a iniciativa do jogo, prevalecendo o toque de bola, envolvendo o Santo Antônio, que manteve a base do ano passado e também adicionou alguns reforços.

Mas no jogo de abertura da competição o Santo Antônio não foi páreo para o ATC, e pelo visto vai ter que encontrar outra forma de jogar. Prova disso é que precisou correr atras do adversário o tempo todo e não conseguiu evitar a derrota, que só não foi maior porque o goleiro esteve até bem demais.

Mas como a Copa 40 anos está apenas começando, é possível que essas duas equipes se encontrem novamente numa semifinal ou final. Vamos aguardar.

O CARA DO JOGO

Quase que por unanimidade, o cara do jogo foi apontado o meia esquerda Marcelo “Celico” como o “Cara do Jogo”. Originário de Araçatuba e pela primeira vez na competição andradinense, “Celico”, como é mais conhecido, esteve até recentemente jogando em competições profissionais do futebol Brasileiro, tendo passado por equipes intermediárias, como Penapolense, CSA de Alagoas e até em Portugal.

JOGOS DESTE SÁBADO

Fechando a primeira rodada da 2ª Copa Life de futebol Máster, na categoria 40 anos, a diretoria de esportes do Cecam programou para a tarde deste sábado (17), mais dois jogos, a partir das 16h30, quando a forte equipe do Suco Life enfrenta o Saideira de Ilha Solteira. Em seguida, às 17h30, os Associados do Cecam, promotor do evento esportivo, enfrentam o Nosso Clube Guaporé.

