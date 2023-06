Centenas de pessoas participam da Festa Junina do clube Rolex

ANDRADINA – Centenas de pessoas, entre sócios, familiares e convidados, compareceram e participaram na noite do último sábado (10), da Festa Junina realizada no Clube Rolex, localizado no prolongamento da Av. Rio Grande do Sul, no jardim Europa. A festa é uma das mais tradicionais promovida por um dos clubes mais antigos de Andradina.

DJ Harley foi o responsável pelo som eletrônico que, além de tocar músicas com motivos juninos, com direito a apresentação de quadrilha, uma dança típica dessa época, ainda presenteou os que compareceram ao Rolex com mais de meia hora de som “flash back”, gênero musical de sucesso absoluto nas discotecas nos anos 70 e 80, levando com isso que várias pessoas fossem para a pista de danças para apresentação de passinhos ensaiados e muito executados naquela época.

Cada associado e sua família puderam adquirir uma mesa, que dava direito a um frango, além de ser vendido bebidas como cerveja, água, refrigerante e suco. Houve ainda sorteio de vários brindes e leilão de leitoa assada. Mais uma vez o evento alcançou o sucesso esperado e já é aguardado o do próximo ano.