Acidente mata duas pessoas e deixa uma ferida na MS-395 em Bataguassu

A colisão aconteceu próximo à ponte do Córrego Água Branca

BATAGUASSU/MS – Um acidente no quilômetro 77 da rodovia MS-395, entre Bataguassu e Brasilândia, na tarde desta terça-feira, dia 13, levou à óbito os motoristas dos dois veículos envolvidos na colisão.

O acidente aconteceu por volta das 13 horas, próximo à ponte do Córrego Água Branca, distante aproximadamente 10 quilômetros de Bataguassu.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Bataguassu esteve no local e socorreu, ainda com vida, Fernando Ferrari, de 33 anos, motorista de um Fiat Uno, com placas da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e Pedro Vanderlei Rosseto, de 61 anos, motorista de um Prisma, com placas de Dracena, São Paulo.

Os veículos colidiram de frente e os motoristas ficaram encarcerados nas ferragens.

Segundo o registro da ocorrência, o motorista do Fiat Uno viajava sozinho da cidade de Três Lagoas com sentido à Bataguassu; ficou inconsciente após o acidente e apresentava laceração no crânio e politraumatismo. A vítima foi socorrida até o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois.

O motorista do Prisma também precisou ser desencarcerado e levado ao Pronto Socorro de Bataguassu. Uma mulher de 27 anos viajava como passageira, sofreu ferimentos leves e não corre risco de vida.

Horas depois, o segundo motorista socorrido também foi à óbito na Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu.

Os dois ocupantes do Prisma, o motorista e a única sobrevivente do grave acidente, são moradores da cidade de Paulicéia e retornavam para casa depois de deixar parentes na cidade de Santa Rita do Pardo.

Chovia no momento do acidente, havia neblina e o local onde os veículos se chocaram é sinalizado com faixa continua.

Analises da perícia devem esclarecer o que motivou o acidente mas a polícia trabalha com a hipótese de que a aquaplanagem da rodovia tenha causado o acidente.

Uma equipe da empresa Energisa passava pelo local no momento do acidente e auxiliaram no socorro às vítimas.

A Polícia Militar de Bataguassu esteve no local, sinalizando a via e orientando os motoristas que trafegavam pela rodovia. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária de Três Lagoas também esteve no local do acidente horas depois.

