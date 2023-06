Alunos do PROERD de Murutinga do Sul e Nova Independência visitam quartel da PM de Andradina

ANDRADINA – Na manhã de segunda-feira (12), aproximadamente 85 Alunos dos 5º anos da Rede Municipal de Ensino, das escolas “EMEF André Firmino do Amaral”, de Nova Independência e “EMEIF Antonieta Bim Storti”, de Murutinga do Sul, tiveram uma manhã diferente ao visitarem a sede do 28º Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPMI/I), sediado em Andradina.

Os alunos, assistidos pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Policia Militar do Estado de São Paulo – PROERD, foram acompanhados de seus Professores e Coordenadores das Unidades Escolares, além dos respectivos comandantes de Grupo, 1°Sargento PM Araújo e 2°Sargento PM Thiago, pelas Instrutoras do PROERD, Soldado PM Antonini e Soldado PM Thainara.

Na chegada, as crianças foram recepcionadas pelo Comandante da Primeira Companhia Capitão PM Diogo e também por demais policiais que lhes deram as boas-vindas.

Na visita, puderam conhecer a rotina dos Policiais que trabalham no Quartel, visitando cada sala, recebendo informações de como é administrativo. Também puderam conhecer as viaturas e equipamentos utilizados pelos Policiais no trabalho operacional. Em seguida, assistiram a um vídeo institucional da Policia Militar de São Paulo, explicando e demonstrando as muitas modalidades existentes no policiamento, todas com a mesma finalidade, que é a Preservação da Vida e a manutenção da Ordem Pública.

Ao final do passeio, realizaram uma partida de futebol e participaram do “Jogo de perguntas do PROERD”.

Elas também tiveram a oportunidade de conhecer e tirar fotos com os policiais, e ficaram felizes com a experiência.

O Programa Educacional de Prevenção às Drogas e à Violência – PROERD – foi implementado na PMESP no ano de 1993, quando uma equipe de Mentores da ONG D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education), sediada em Los Angeles – Califórnia/EUA, e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro formaram a primeira turma de instrutores na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo.

Desde então, o PROERD atingiu a marca histórica de mais de 11 (onze) milhões de alunos formados no programa, constituindo-se na principal atividade de prevenção primária nas escolas de todas as redes de ensino do Estado de São Paulo, sendo referência de política pública estadual dirigida às crianças e adolescentes, ensinando-os a tomar decisões para uma vida mais segura e saudável, cuja relevância foi reconhecida por meio da Lei Estadual n° 12.901, de 08ABR08, que instituiu no calendário oficial “Dia Estadual do PROERD”, comemorado em 19 de maio, bem como por meio da Lei Estadual n° 17.171, de 11OUT19, que determinou a apresentação do programa em todas as escolas públicas estaduais.