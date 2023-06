Munições de fuzil e 800 kg de maconha são apreendidos em Mirassol em carro roubado

Abordagem ocorreu em rodovia de Mirassol; motorista foi preso e encaminhado para a Polícia Federal de Rio Preto (SP).

Munições de fuzil e mais de 800 quilos de maconha foram apreendidos em Mirassol (SP), na manhã de terça-feira (6).

Conforme a Polícia Federal, equipes da PF e do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) receberam informações de que um carro que saiu do Mato Grosso do Sul estaria transportando drogas e fizeram a abordagem.

Durante vistoria no carro, que era roubado, a polícia localizou os tijolos de maconha e as munições de fuzil calibre 5.56 de uso restrito.

Ainda segundo a polícia, a droga pesou 842 quilos e foi apreendida. O motorista foi preso e encaminhado para a Polícia Federal de Rio Preto, onde permaneceu à disposição da Justiça.