PM prende acusado de receptação de moto em Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na manhã de quinta-feira, 24 de outubro de 2024, um homem acusado de receptação depois de flagrá-lo em uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, de cor prata, que constava como furtada no sistema de segurança desde setembro. Encaminhado ao 2º Distrito Policial, foi indiciado e arbitrada fiança de R$ 1.400,00, não sendo paga até o encerramento da ocorrência, tendo ele permanecido preso, a disposição da Justiça. A moto foi devolvida ao proprietário.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento preventivo na Avenida Barão do Rio Branco, em Andradina, uma equipe da Polícia Militar, na modalidade Rádio Patrulhamento (RP), identificou e abordou o condutor da motocicleta Honda/CG 150 Titan, de cor prata, que constava como furtada no sistema de segurança desde setembro.

Após a abordagem, foi verificado que o condutor, um homem de 31 anos, já conhecido das autoridades policiais por envolvimento em crimes anteriores, alegou ter adquirido o veículo recentemente por R$ 2.280,00.

O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada como receptação, tendo o delegado de plantão estipulado fiança de R$ 1.400,00, não sendo paga até o encerramento da ocorrência. A motocicleta recuperada pela Policia Militar do Estado de São Paulo, através do 28º Batalhão, foi devolvida ao proprietário, que expressou sua gratidão aos policiais envolvidos na recuperação do veículo.