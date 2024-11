Endemias amplia captura ativa de escorpiões

ANDRADINA – Os técnicos da Unidade de Vigilância de Endemias estão realizando capturas noturnas de escorpiões da espécie Titus serrulatus em locais identificados como possíveis abrigos. No último dia 17, durante essa atividade no Campo Santo São Sebastião, foram capturados 350 exemplares, com o objetivo de não apenas coletar exemplares, mas também identificar abrigos que possam ser regularizados para reduzir a infestação de aracnídeos.

A captura em ambientes urbanos é crucial, pois escorpiões como o Titus serrulatus podem representar riscos à saúde pública. Os locais de abrigo incluem fendas em estruturas, pilhas de entulho e áreas com vegetação densa, que oferecem um microclima favorável à sobrevivência desses aracnídeos. A regularização desses abrigos pode envolver a remoção de entulhos, o fechamento de fendas e a manutenção da limpeza.

Essas ações, apoiadas por estudos e diretrizes de saúde pública, visam promover um ambiente mais seguro, minimizando os riscos associados à presença de escorpiões. O conhecimento técnico acumulado nesta atividade é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de controle e prevenção de infestações.