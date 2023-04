UBSs e UPA não suportam demanda de doenças respiratórias e sobrecarregam Santa Casa de Andradina

ANDRADINA – A superlotação da Santa Casa reflete diretamente no atendimento de saúde a moradores do município, por ser referência na regulação de vagas.

Com o aumento nos casos de doenças respiratórias como asma, gripes, bronquiolites, sinusite e pneumonia em crianças e adolescentes, a Santa Casa de Andradina está atuando com superlotação dos leitos, devido à falta de estrutura nas unidades básicas de saúde do município, que não tem capacidade para suportar a demanda que já é prevista para o período.

Seguindo a determinação do COREN (Conselho Regional de Enfermagem), o setor pediátrico do hospital de Andradina, dispõe de 8 leitos que seguem a dias, lotados.

“Muita internação e pouco recurso” afirma a Gerente Tecnica, Sandra Chagas que já trabalha em um novo planejamento de leitos. “O hospital está fazendo o possível para atender a demanda crescente de internação de criança com quadros graves de doenças respiratórias,necessitando de leitos, mais do que a capacidade disponível”.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a principal causa das internações são os vírus que causam doenças respiratórias, como resfriado, bronquite e até pneumonia. Os casos costumam aumentar nessa época do ano, entre o fim do outono e a entrada do inverno. Conforme a pasta estadual, a demanda alta exige monitoramento permanente do cenário epidemiológico, com base nos indicadores, principalmente os de internação, que são avaliados em tempo real. Além de fortalecer os serviços de saúde estaduais para atender pacientes com covid-19 e outras patologias, a pasta mantém diálogo com gestores regionais para análises técnicas e definição das estratégias assistenciais.

Porém, em Andradina o déficit de estratégias para esse atendimento na saúde municipal, está sobrecarregando a rotina da Santa Casa que é referência na regulação de vagas.