Voleibol Masculino Sub 21 é campeão em casa

ANDRADINA – No último domingo (28), acompanhados pelo técnico Valter Luiz e a auxiliar técnica Rosicler Gondin, o voleibol masculino participou do 1° Torneio Masculino Sub 21 no GIME – Ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha .

A equipe andradinense venceu Castilho por 2 sets a 0, a equipe de Iturama/MG por 2 sets a 0 e a equipe EVAM de Três Lagoas/MS por 2 sets a 1. A equipe de Três Lagoas/MS foi vice-campeã e Iturama/MG ficou com o terceiro lugar.

O torneio serviu de preparação para os Jogos Regionais que acontecerá em Julho na cidade de Araçatuba/SP, trazendo experiência em jogos equilibrados. Nossos atletas se destacaram na premiação individual:

MELHOR LÍBERO: Nathan – EVAM (Três Lagoas/MS)

MELHOR LEVANTADOR: José – EVAM (Três Lagoas/MS)

MELHOR ATAQUE: Tiago (Andradina/SP)

MELHOR JOGADOR: Daniel (Andradina/SP)

